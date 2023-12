«Odermatt semblait perdu» - Retour chaotique pour les skieurs helvétiques

Une fois de plus, les spécialistes de vitesse de la Coupe du monde de ski alpin ont dû repousser leur début de saison. Comme si les annulations des courses à Beaver Creek ne suffisaient pas, les cracks du ski helvétique ont également eu des problèmes lors de leur voyage pour revenir en Europe.

Marco Odermatt ne vit pas un début de saison de tout repos. ats

L'attente pour la première course de vitesse de la nouvelle saison de ski alpin se poursuit pour Marco Odermatt et ses coéquipiers. Après les descentes à Zermatt, les courses prévues à Beaver Creek le week-end dernier ont également été victimes de la météo. Les fortes chutes de neige et un vent tempétueux ont contraint les organisateurs à annuler les épreuves qui devaient se disputer dans la station du Colorado. Les skieurs ont donc dû rentrer en Europe sans avoir pu s’élancer sur la célèbre «Birds of Prey».

Sur les sept courses prévues jusqu'à présent, seul le slalom de Gurgl a pu être disputé. Le slalom géant de Sölden a dû être annulé, à Zermatt/Cervinia et à Beaver Creek, il n'y a même pas eu de départ. Ainsi, Marco Odermatt attend toujours son premier point en Coupe du monde cette saison, tandis que le spécialiste du slalom Manuel Feller est en tête du classement général en ce début décembre.

La météo capricieuse a également compliqué le voyage retour des stars du ski vers l'Europe. En effet, comme le col de Vail était bloqué, les skieurs de l’équipe de Suisse ont dû faire un grand détour pour se rendre à l'aéroport de Denver. Une fois sur place, ils ont appris que leur vol en direction de Munich avait été annulé en raison des fortes chutes de neige qui sévissaient sur la ville bavaroise.

Finalement, les Suisses ne se sont envolés que lundi depuis Chicago. Si les spécialistes de vitesse ne seront de retour aux affaires qu'à partir du 14 décembre à Val Gardena, le retard est plus ennuyeux pour les coureurs polyvalents. En effet, la prochaine course de Gino Caviezel, Loïc Meillard, Justin Murisier et Marco Odermatt est prévue samedi déjà du côté de Val d'Isère avec un slalom géant au menu.

Autrichiens plus chanceux

Les Autrichiens ont eu plus de chance que les Helvètes. Marco Schwarz et Vincent Kriechmayr ont obtenu un billet de retour dimanche et ont donc pu rentrer plus tôt dans leur pays. C'est ce que rapporte le «Blick», citant l'entraîneur en chef des «Aigles» Marko Pfeifer : «Marco Odermatt m'a semblé un peu perdu à l'aéroport de Denver. A mon avis, Odi et de nombreux autres athlètes ont été trop peu soutenus par l'organisation officielle des voyages de la FIS dans cette situation».

Quoiqu’il en soit, Marco Odermatt ne vit pas un début de saison de tout repos. Outre les nombreuses annulations, il a récemment souffert de problèmes de dos qui l'ont contraint à une pause forcée. Le Nidwaldien semble toutefois aller mieux. Il ne lui reste plus qu'à participer à une course de Coupe du monde... Si la météo le permet.