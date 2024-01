Quand Odermatt et Sarrazin chantent, torse nu, l'hymne national suisse

Après les deux descentes de Kitzbühel, Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin ont visiblement bien décompressé. Samedi soir au «Londoner», un célèbre bar de la station autrichienne, le Suisse et le Français étaient tout simplement déchaînés.

Soirée de légende au Londoner à Kitzbühel !

Cyprien Sarrazin et Marco Odermatt derrière le bar.@solowattaggio pic.twitter.com/TwFSUekSHf — Paul Gaillardot (@paul_gaillardot) January 21, 2024

Comme ce fut déjà le cas le week-end dernier à Wengen, les deux meilleurs ennemis Cyprien Sarrazin et Marco Odermatt ont festoyé ensemble à Kitzbühel dans la nuit de samedi à dimanche, célébrant un doublé historique pour l'un, un double podium pour l'autre.

Et la fête fut belle à en croire une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter) par le journaliste français Paul Gaillardot, sur laquelle on peut voir le Nidwaldien de 26 ans et le Français de 29 ans interpréter... le Cantique suisse (!), torse nu et bière main, tout cela derrière le comptoir du bar «The Londoner».

Espérons que le leader du classement général de la Coupe du monde récupère rapidement de sa nuit d'ivresse puisqu'il retrouvera la compétition mardi déjà à l'occasion du géant de Schladming.