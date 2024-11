Cinq ans après avoir mis fin à sa carrière, Lindsey Vonn va tenter, à 40 ans et avec une prothèse de genou, un retour à la compétition. Sonja Nef et Bruno Kernen, qui ont eux aussi des genoux artificiels, estiment que ce n'est pas une bonne idée.

Sonja Nef ne s'est pas montrée tendre à l'égard de Lindsey Vonn dans le «Blick». blue Sport

Jan Arnet/trad Jan Arnet

L'enthousiasme des fans de ski a été immense la semaine dernière lorsque la nouvelle a été officialisée : Lindsey Vonn réintègre l'équipe américaine et se rendra au Colorado pour s’entraîner avec l’équipe de vitesse en vue des premières descentes de la saison en décembre. Vonn ne cache pas son ambition : elle vise un retour en Coupe du monde.

En 2019, elle avait pourtant annoncé prendre sa retraite. Après d'innombrables blessures, les douleurs n'étaient plus supportables. Mais depuis, Vonn a subi plusieurs opérations, et en avril dernier, elle s'est fait poser une prothèse de genou. Et aujourd’hui, à 40 ans, Lindsey Vonn est prête à relever un nouveau défi.

Et l'ambitieuse Américaine ne revient pas seulement pour s’amuser. Mais à son âge, après des années d'absence et avec une prothèse de genou, pourra-t-elle rivaliser avec les meilleures ? Sonja Nef et Bruno Kernen, deux légendes du ski ayant eux aussi une prothèse de genou, ont exprimé leurs doutes dans le «Blick».

Un pari risqué

Bruno Kernen pense certes que Vonn pourrait, avec le temps, remonter dans le classement. «Mais je ne pense pas qu’elle puisse décrocher un podium en Coupe du monde», affirme-t-il. Sonja Nef va plus loin, qualifiant de «totalement impossible» une victoire de Vonn lors d'une course de Coupe du monde : «À 40 ans, on ne peut pas tout donner à ce niveau, et encore moins avec une prothèse de genou.»

Ce qui inquiète le plus les deux légendes du ski suisse, c’est la santé de l’ex-dominatrice des épreuves de vitesse. Kernen a lui-même dû renoncer à son poste de cameraman pour la SRF à cause de son genou artificiel. «Mon médecin m’a clairement expliqué que si je subissais une lourde chute et que la prothèse était endommagée, il serait peut-être impossible de la réparer, et il faudrait sans doute raidir le genou», confie-t-il.

Lindsey Vonn s'apprête à sortir de sa retraite. KEYSTONE

Sonja Nef partage cette préoccupation : «Une chute pourrait être catastrophique, car Lindsey a un genou en métal. Point final. Aucun chirurgien au monde ne qualifierait son projet d’intelligent.» Pour Nef, ce retour en compétition est un pari que Vonn ne peut que perdre.

La reine du ski a-t-elle besoin d'attention ?

Lorsque cette dernière a entendu parler des rumeurs de retour de Vonn, elle a d’abord cru à une blague : «Je me suis dit : elle ne peut pas être aussi stupide. Mais elle l'est manifestement - malheureusement. À mon sens, Lindsey détruit une partie de son image.»

Pour l’ancienne championne du monde de géant (2001), les raisons de ce retour risqué et sensationnel sont évidentes : «Je pense que Lindsey a du mal à s’adapter à une vie normale, où elle n’est pas constamment sous les projecteurs. Cela me rend triste pour elle», confie Nef.

Que pense Lindsey Vonn de tout ça ? Elle a réagi avec ironie sur X (anciennement Twitter) aux mises en garde de Nef et Kernen : «De très gentils mots, Sonja et Bruno. Je ne les oublierai pas.»

Very kind words Sonja and Bruno. I will not forget them. — lindsey vonn (@lindseyvonn) November 18, 2024