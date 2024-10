La liste des blessés de l'équipe de ski alpin de Swiss-Ski était longue la saison dernière. La plupart d'entre eux sont désormais de retour sur les skis, mais deux championnes du monde de descente doivent prendre leur mal en patience. Tous ont pu donner de leurs nouvelles à l'occasion d'une rencontre avec les médias mardi.

Gravement blessées la saison dernière, Jasmine Flury (à gauche) et Corinne Suter demeurent dans l’expectative. ats

ATS

Corinne Suter : petit à petit

Fin janvier, Corinne Suter s'est gravement blessée au genou gauche à Cortina d'Ampezzo. Après une longue rééducation, la championne olympique descente de 2022 est certes de retour sur la neige, mais elle est encore loin de pouvoir prendre le départ d'une course. «Je ne suis malheureusement pas encore aussi prête que je le voudrais», déclare la trentenaire, qui préfère ne pas donner de date de retour. «Bien sûr, ce serait bien d'être présente lors de l'ouverture de la saison de vitesse à Beaver Creek (réd: 14 et 15 décembre), mais c'est encore loin dans mon esprit.»

Jasmine Flury : pas pour tout de suite

Jasmine Flury n'a pas chuté aussi lourdement que Suter lors de la descente de Crans-Montana. Mais une douleur qui semblait anodine s'est révélée être une lésion du cartilage du genou droit. Une blessure longue et complexe dont la championne du monde en titre de descente ne s'est pas encore remise. «Le retour sur les skis est prévu pour bientôt, mais tout cela prend beaucoup de temps. Cette saison, il s'agit pour moi de retrouver la santé. C'est mon genou qui me dictera quand et où je reviendrai»

Wendy Holdener : blessure guérie

En décembre dernier, Wendy Holdener s'est fracturé la cheville gauche lors d'un entraînement à Pozza di Fassa dans le Trentin et a dû passer par la case opération. La Schwytzoise a manqué le reste de la saison et écarté un retour rapide. D'une part parce que le processus de guérison n'est pas optimal, d'autre part parce que son frère Kevin est décédé en février des suites d'un cancer. Alors que son esprit a encore besoin de temps pour se remettre de cette tragédie, son corps est lui complètement remis. «Mon pied est guéri. J'ai eu une bonne préparation et je suis satisfaite, tout se déroule comme prévu», dit-elle.

Joana Hählen : pas besoin de ligaments

Pour Joana Hählen, la saison dernière a également pris fin à Cortina. Son ligament croisé du genou droit s'est déchiré après la mauvaise réception d'un saut. Des examens ont montré que la Bernoise avait déjà skié avec ce ligament endommagé. Elle a ainsi fait le choix d'éviter l'opération et skie désormais sans aucun ligament croisé, celui de son genou gauche ayant également été traité de manière conservatrice après une précédente blessure. Sa constitution le lui permet: «j'ai beaucoup de force musculaire et je suis petite, c'est pourquoi cela fonctionne», déclare la skieuse de 32 ans, qui vise un retour à Beaver Creek.

Aline Danioth : cette fois, c'est la bonne

En mars 2023, Aline Danioth a subi une nouvelle grave blessure, la sixième en six ans. Touchée au genou droit lors d'un géant de Coupe d'Europe en Suède, l'Uranaise de 24 ans s'apprête désormais à faire son retour en Coupe du monde. «Je me sens plus en forme que jamais, rien ne s'oppose à un départ à Levi», se réjouit-elle.

Franjo von Allmen : un petit revers

Après une première saison lors de laquelle il s'est révélé, Franjo von Allmen a dû essuyer un revers durant sa préparation. Le Bernois de 23 ans a dû renoncer à l'entraînement sur neige pendant quatre semaines en raison d'une contusion osseuse et a manqué le camp d'entraînement au Chili. «C'était bien sûr dommage, mais j'ai eu de la chance dans mon malheur. J'ai évité de justesse une blessure plus grave.» Pour le jeune spécialiste de vitesse, une reprise à Beaver Creek est envisageable.

Marco Kohler : l'homme debout

Marco Kohler s'est déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque interne du genou droit en chutant lors de la descente de Wengen. En 2020, il s'était déjà blessé sur le Lauberhorn. «La première blessure était bien plus grave», explique le skieur originaire de Meiringen qui a donc abordé sa rééducation de manière positive. «Je suis dans les temps. Si je ne rechute pas, je devrais être présent aux Etats-Unis.»

pavo, ats