Swiss Sliding a fait construire des nouveaux bobs dans le cade du projet «NEOS». La fédération suisse de bobsleigh veut ainsi renouer avec ses succès passés lors des Jeux olympiques de 2026.

Les Suisses et Suissesses auront de meilleures armes à leur disposition. IMAGO/USA TODAY Network

ATS

Pour fabriquer un bob compétitif, la fédération a eu besoin du savoir-faire de l'industrie suisse et de celle du bob, ainsi que d'un soutien financier substantiel. En janvier, les premiers prototypes ont pu être testés sur les pistes d'Innsbruck, de Saint-Moritz et de La Plagne.

Swiss Sliding testera ce nouveau bob à deux dans le cadre d'un camp d'entraînement à Lillehammer fin octobre. Si les tests sont concluants, l'engin sera homologué et utilisé en Coupe du monde dans les meilleurs délais. Un premier bob à quatre devrait être disponible fin mars 2024.

En outre, Swiss Sliding a conclu avec la fédération autrichienne une coopération qui sera valable jusqu'aux Jeux olympiques 2026 de Milan-Cortina. Ce partenariat a pour but de renforcer le développement et la promotion du bob dans les deux pays et de créer des synergies entre les deux fédérations nationales. L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2024 et prendra fin le 31 mars 2026.

ber, ats