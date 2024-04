Une préparation estivale et espagnole pour «Odi»

Lors d'une conférence de presse de fin de saison, Marco Odermatt a parlé de son nouveau préparateur physique Alejo Hervas. En outre, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a donné un aperçu de sa feuille de route estivale.

Marco Odermatt a parlé de son nouveau préparateur physique Alejo Hervas en conférence de presse. KEYSTONE

ATS

Marco Odermatt a toujours besoin de nouvelles impulsions. C'est ainsi que le Nidwaldien et son préparateur physique de longue date, Kurt Kothbauer, se sont séparés d'un commun accord à l'issue de la saison.

«De mon point de vue, j'ai tiré le maximum de Marco. Je ne vois pas comment je pourrais le rendre encore meilleur. Et c'est pourquoi Marco a besoin de nouveaux apports de la part d'un autre entraîneur», avait expliqué l'Autrichien pour justifier cette décision.

Lors d'une conférence de presse organisée vendredi par sa marque de skis à Engelberg, Odermatt a d'abord parlé de son nouveau préparateur physique sans donner son nom. Ce n'est que lorsque Keystone-ATS l'a interrogé qu'il a lâché le morceau et confirmé ce qui se murmurait depuis longtemps: «Oui, Alejo Hervas et notre équipe technique vont travailler ensemble à l'avenir.»

«La récupération est au premier plan»

Hervas a maintenu Lara Gut-Behrami en forme jusqu'aux finales de la saison à Saalbach, mais il a été renvoyé chez lui par la Tessinoise de 32 ans avec fracas lorsqu'elle a appris qu'il négociait avec l'équipe masculine de Swiss-Ski.

L'Espagnol avait déclaré un jour qu'il collaborerait avec Gut-Behrami jusqu'à ce que celle-ci mette un terme à sa carrière. «Cela ne s'est pas super bien passé, mais nous nous sommes toujours comportés correctement», a déclaré Odermatt.

Chaque entraîneur a d'autres idées, d'autres philosophies sur la manière d'aborder les choses. «Pour moi, il était important de faire appel à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait ce que cela signifie de gagner des courses et combien les journées sont longues ensuite», a expliqué «Odi».

«Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise que le manuel prescrit ceci ou cela. Si tu as cinq courses en cinq jours, tu peux assez rapidement jeter le manuel aux oubliettes et tu dois écouter ton corps. La récupération est au premier plan», a-t-il ajouté.

C'est précisément ce savoir que Gut-Behrami a également tant apprécié chez Hervas et qui devrait permettre à Odermatt et ses coéquipiers de s'améliorer encore la saison prochaine. Si tant est que cela soit possible. Mais le meilleur skieur des trois derniers hivers est sûr de lui: «Il y a toujours du potentiel, on peut toujours s'améliorer.»

Passage en Espagne

Reste enfin la question de l'après-saison: «J'ai pris des vacances juste après les finales de la Coupe du monde», a dit Odermatt. Fin avril, il sera en Espagne, rendra visite à l'équipe d'Alinghi à Barcelone et assistera au Grand Prix de motocyclisme avec Gino Caviezel et Justin Murisier à Jerez.

«Mais nous ne ferons pas que des vacances, nous resterons encore quelques jours dans la patrie de notre nouveau préparateur physique». Ce sera une première prise de contact, «pas encore trop sévère, j'espère», a plaisanté Odermatt.

pavo, ats