«Nous avons perdu contre une équipe qui marche sur l’eau actuellement !» Beau joueur, Ludovic Magnin reconnaissait la supériorité du Servette FC.

«Nous avons été les meilleurs lors des trente premières minutes. Mais Servette le fut lors des soixante dernières, poursuit l’entraîneur du Lausanne-Sport. Au final, on perd et on perd justement.»

René Weiler a sans doute apprécié les compliments adressés par son homologue. Mais le Zurichois demeure toujours aussi crispé lorsque les mots «titre» et «leader» viennent sur la table. «Je ne regarde pas le classement, affirme celui pour qui cette place de leader provisoire n’est qu’un détail. Je me concentre sur nos performances. On verra où tout cela nous amène à la fin.»

L’entraîneur du Servette FC n’a pas apprécié la séquence de l’ouverture du score. "Nous partons en contre-attaque et on se fait contrer à notre tour, soupire-t-il. J’avais averti l’équipe sur le danger que pouvait provoquer de telles transitions. Le match fut très serré. J’ai procédé à un large turnover par rapport à jeudi. Il fallait amener de la fraîcheur. Je dois aussi dire que la victoire nous donne un surplus d’énergie. »

Servette – Lausanne-Sport 3-1 Credit Suisse Super League, 27ème journée, Saison 23/24 10.03.2024

ats