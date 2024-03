YB passe ses nerfs sur Bâle, Gharbi remet le SLO sur de bons rails

Le suspense n’a pas duré longtemps. Au Wankdorf face à un FC Bâle fantomatique, les Young Boys se sont imposés 5-1 pour reprendre leur point d’avance sur le Servette FC. Plus tôt dans l’après-midi, les Grenat s’étaient assis provisoirement sur le fauteuil de leader à la faveur de leur succès 3-1 devant le Lausanne-Sport.

YB – Bâle 5-1 Credit Suisse Super League, 27ème journée, Saison 23/24 10.03.2024

L’effet Joël Magnin a, ainsi, joué à fond. Le successeur de Raphaël Wicky n’aurait jamais osé imaginer, même dans ses rêves les plus fous, un tel baptême du feu. Joël Monteiro a ouvert le score à la 2e avant que Cédric Itten ne double la mise à la 11e. Après ces deux premières réussites concédées sur des balles arrêtées, Meschack Elia enfonçait le clou avec le 3-0 à la 16e. La messe était dite. La suite fut aussi triste qu’un hiver sans fin pour le FC Bâle.

Après l’élimination en Coupe de Suisse contre le FC Lugano et la défaite à domicile face au Lausanne-Sport, le FCB a coulé au Wankdorf le jour où il espérait sans doute repartir du bon pied. Ce naufrage risque bien de nourrir le débat sur l’avenir de Fabio Celestini, dont le contrat s’arrête au 30 juin. Il rappelle aussi que l’objectif premier demeure le maintien avec seulement un petit matelas de 2 points sur la place de barragiste.

Le génie d'Ismaël Gharbi

Victorieux 2-1 de Lucerne à la Pontaise, Stade Lausanne-Ouchy a cueilli sa quatrième victoire de la saison pour revenir à 10 points de la barre. Portés par le talent d’Ismaël Gharbi, auteur de l’ouverture du score et passeur sur le 2-0 d’Ibrahim Diakité, les Stadistes n’ont pas fini de regretter les deux défaites malheureuses concédées à la fin février à Berne et à St. Gall. Même si rien n’est acquis mathématiquement, on a le sentiment que le SLO part de trop loin pour réussir une folle remontada. Même avec le génie d’Ismaël Gharbi.