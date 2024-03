Raphael Wicky n’est plus l’entraîneur des Young Boys

Young Boys et Raphaël Wicky, c'est terminé. L'entraîneur valaisan (46 ans) a été démis de ses fonctions, lundi matin. Il est remplacé jusqu'au terme de la saison par le Neuchâtelois Joël Magnin, l'entraîneur des Moins de 21 ans du club bernois. Ses adjoints seront Zoltan Kadar (déjà en poste) et le responsable de la formation Gérard Castella.

Raphaël Wicky paie les actuels mauvais résultats du champion de Suisse en titre. En une semaine, les Bernois ont vu leur avance sur Servette passer de sept à un point en Super League. De plus, la formation de la Capitale a été éliminée en quart de finale de la Coupe de Suisse, jeudi dernier à Sion.

Des approches différentes

«Les performances de l’équipe ne répondaient plus à nos attentes depuis un certain temps», avoue le directeur sportif d'YB, Steeve von Bergen. «Avec les récentes défaites, l'espoir que la situation s'améliore, a diminué. Raphaël Wicky et moi avons discuté dimanche soir et avons réalisé que nous avions des approches différentes pour sortir de cette situation.»

«Après mûre réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion que l'équipe se trouvait dans une impasse et qu'elle avait besoin d’une nouvelle énergie pour reprendre le difficile chemin du succès», précise pour sa part Christoph Spycher, copropriétaire du club.

Les ventes de Fabian Rieder, Christian Fassnacht et Cédric Zesiger l'été dernier, les transferts hivernaux de Jean-Pierre Nsame et Ulisses Garcia, ainsi que les blessures de Loris Benito et Filip Ugrinic ont également eu un effet négatif sur les performances des Bernois.

En poste depuis 2022

«Malgré cette séparation précoce, je garderai de très bons souvenirs de mon passage à YB», résume Raphaël Wicky dans un communiqué conjoint avec ses désormais ex-dirigeants. «Je n'oublierai jamais les émotions vécues ensemble. Je croise les doigts pour que le titre reste à Berne».

Le Haut-Valaisan était en poste depuis juillet 2022. Responsable de la sélection américaine des M17 lors de la saison 2021/2022, Raphaël Wicky avait auparavant dirigé de décembre 2919 jusqu'à septembre 2021 le Chicago Fire, sans parvenir à le hisser en play-off de MLS. International à 75 reprises, le Valaisan avait également entraîné le FC Bâle lors de la 2017/2018, pour une saison marquée à la fois par la perte du titre national et par une qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Magnin à la barre

Le successeur de Raphaël Wicky se nomme Joël Magnin. Le Neuchatelois de 52 ans dirigera l'équipe jusqu'à la fin de la saison. Depuis 2007, le quinquagénaire a principalement travaillé au sein du mouvement junior d'YB. Il a également entraîné Neuchâtel Xamax en Super League entre 2019 et 2020 et a été entraîneur-adjoint au FC Zurich pendant une demi-saison.