Le prêt de Ronny Rodelin en 2e Ligue inter après la bourde administrative du Servette FC a fait du club genevois la risée des médias français. De «L’Equipe» à «So Foot», nos confrères tricolores n’ont pas caché leur stupéfaction.

La fin de l’aventure genevoise est rude pour Ronny Rodelin. KEYSTONE

La bourde administrative du Servette FC n’est pas passée inaperçue. Obligé de faire de la place dans son effectif après avoir oublié de mettre à jour dans le délai imparti son contingent auprès de la Swiss Football League, le club genevois met tout en oeuvre pour trouver des solutions afin d’aligner ses renforts hivernaux.

Ronny Rodelin, qui n’était plus utilisé depuis quelques mois par l’entraîneur grenat René Weiler, a ainsi été prêté la semaine dernière pour permettre l’inscription du Japonais Takuma Nishimura. Ce dernier a d’ailleurs joué durant 71e minute dimanche lors de la victoire au Wankdorf contre Young Boys (1-0).

Mais au-delà de l’oubli du SFC, c’est surtout la destination de l’attaquant français qui a suscité les moqueries hors de nos frontières, notamment chez nos voisins de l’Hexagone. Le buteur de 34 ans aux 209 rencontres de Ligue 1 a en effet été envoyé au... FC Perly-Certoux, formation genevoise de 2e Ligue inter.

«Jeté comme une vieille chaussette»

Ce renvoi au cinquième échelon du football helvétique «ressemble à une histoire belge qui aurait pour cadre la Suisse», écrit ainsi «L’Equipe». «C’est une histoire totalement lunaire», se moque pour sa part «Daily Mercato».

«L’ancien héros de Caen», en référence à son but dans les arrêts de jeu au Parc des Princes face au PSG (1-1) lors de l’ultime journée de Ligue 1 en 2017 qui avait permis à l’équipe normande de se maintenir, «fait les frais d’une erreur de son club» et «vit une fin de carrière éprouvante», rappelle le site «Actu.fr». «So Foot» estime lui que le buteur tricolore de 34 ans a été «jeté comme une vieille chaussette» par Servette. «Sa destination ressemble à un vidéo gag sournois infligé par le club genevois.»

Arrivé au bout du Léman à l’été 2021, Ronny Rodelin a porté à 77 reprises le maillot grenat pour un total de 8 réussites, dont son but d’anthologie (à voir ci-dessous en vidéo) en juillet 2022 contre le FC Saint-Gall. En août dernier, il avait également contribué au succès des Genevois au 2e tour des qualifications de la Ligue des champions en inscrivant le tir au but décisif. Mais depuis, comme le relève «L’Equipe», «la chute est rude pour Rodelin»...