Les Young Boys ont prolongé le contrat de leur gardien David von Ballmoos (29 ans) jusqu'en 2027, avec option pour une saison supplémentaire. La précédente entente allait jusqu'à fin juin 2025.

Von Ballmoos a signé son premier contrat professionnel avec YB en 2013. Il a d'abord été remplaçant et passé deux ans en prêt à Winterthour. Il a débuté en première équipe des Young Boys en 2017 et a depuis disputé 247 matches officiels.

Le portier s'est construit un joli palmarès, riche de six titres de champion et de deux victoires en Coupe de Suisse. Il est ainsi le joueur le plus titré de l'histoire du club bernois.

«David occupe une fonction de leader chez nous et il est notre numéro 1», a indiqué YB dans un communiqué. Marvin Keller (22 ans) s'était récemment illustré en l'absence de von Ballmoos. Keller a montré qu'on pouvait compter sur lui à chaque moment, a ajouté le club.

