Enfin un succès pour YB, un petit point pour Sion

Young Boys tient enfin son premier succès de la saison en Super League. Le double champion en titre est allé s'imposer 4-1 à Winterthour dimanche lors de la 7e journée. Sion a pour sa part obtenu le point du nul (0-0) face à Lugano.

Winterthour – YB 1-4 Credit Suisse Super League, 7ème journée, Saison 24/25 22.09.2024

ATS

Malmené par Aston Villa mardi au Wankdorf en Ligue des champions, YB a parfaitement su rebondir à la Schützenwiese. Winterthour constituait il est vrai l'adversaire idéal: les banlieusards zurichois n'ont obtenu qu'un seul point face à Young Boys en Super League, en neuf confrontations.

L'homme du match fut le Valaisan Joël Monteiro. L'attaquant international, pas toujours convaincant en championnat cette saison, a signé un triplé (32e 0-1, 49e 1-2, 85e 1-4). Sa deuxième réussite, inscrite deux minutes après que Labinot Bajrami avait marqué le 1-1, a fait particulièrement mal à «Winti».

YB, dont le troisième but a été l'oeuvre de Silvère Ganvoula (56e), cède ainsi la dernière place du classement à son adversaire du jour. Les Bernois remontent quant à eux au 9e rang, avec six unités à leur compteur. Ils n'accusent ainsi plus «que» huit longueurs de retard sur les trois co-leaders Zurich, Lucerne et Lugano.

Pour ne pas perdre

En déplacement à Sion où il n'avait perdu qu'un seul de ses 14 matches précédents, Lugano n'est donc pas parvenu à reprendre seul la tête du classement. Les hommes de Mattia Croci-Torti n'ont il est vrai pas pris tous les risques à Tourbillon, gênés également par un FC Sion bien en place.

Les deux équipes étaient d'ailleurs surtout occupées à ne pas perdre: le premier – et seul – tir cadré a été enregistré à la 80e minute... Sion a eu sa chance, mais a manqué de punch et d'idées en fin de match. La sortie à la 60e du nouveau maître à jouer Anton Miranchuk n'est peut-être pas étrangère à cette baisse de régime.

N'empêche que ce point vient confirmer le bon début de saison du club cher au président Christian Constantin. Les promus sédunois pointent au 5e rang avec 11 points, soit deux de moins que Servette et trois de moins que le trio de leaders. Ils tenteront de titiller Zurich au Letzigrund dimanche prochain.

Sion – Lugano 0-0 Credit Suisse Super League // 7ème journée // Saison 24/25 22.09.2024

Servette manque le coche

Servette aurait d'ailleurs aussi pu se retrouver seul en tête du classement à l'issue de cette 7e journée. Mais les hommes de Thomas Häberli ont manqué le coche samedi sur la pelouse de Grasshopper (2-2), même s'ils ont dû évoluer à 10 contre 11 après l'expulsion d'Ondoua à la 72e.

Les Grenat ont payé cash deux erreurs de marquage, exploitées par Choinière (23e, 1-0) et Lee (54e, 2-2), sur des corners. Auteur d'une déviation malheureuse juste devant Jérémy Frick sur le 2-2, Usman Simbakoli fut le héros malheureux du match. Il essaiera de se souvenir plutôt de son premier but marqué en Super League (56e, 1-2).

Lucerne n'a en revanche pas laissé passer l'occasion de se retrouver aux avant-postes. Les joueurs de Mario Frick l'ont emporté 3-2 samedi à St-Gall, où le FCL ne s'était plus imposé depuis juillet 2019. Ils ont été rejoints en tête par Zurich, qui a dominé Bâle 2-0 samedi soir au Parc St-Jacques, puis par Lugano. A noter toutefois que le FCZ a un match en retard, à jouer mardi face à St-Gall.

Lausanne domine Yverdon

Dans le bas du classement, Lausanne a profité du premier derby vaudois de la saison pour relancer ses actions, six jours avant d'aller défier Servette à Genève. La troupe de Ludovic Magnin a nettement dominé Yverdon (3-1) grâce notamment à un doublé d'Alvyn Sanches.

Lausanne, qui n'avait plus gagné en Super League depuis la 1re journée, grimpe ainsi au 8e rang, un point devant YB. Quant à Yverdon, il en est désormais à 21 matches d'affilée sans victoire à l'extérieur en championnat, un record absolu dans l'élite du football suisse.

ats