Hoarau : «Quand on veut se protéger, on accuse des fois l'autre»

Guillaume Hoarau : «La séparation entre Wicky et YB était inévitable» Consultants pour blue Sport, Guillaume Hoarau et Massimo Lombardo ont livré leur avis sur le limogeage de Raphael Wicky, remercié lundi par Young Boys suite à plusieurs défaites. 06.03.2024

Young Boys, champion de Suisse en titre, a annoncé lundi la fin de sa collaboration avec son entraîneur Raphael Wicky suite à des performances en dents de scie. Ancien buteur de l’équipe bernoise, Guillaume Hoarau s’est penché sur cette décision.

«Les séparations, ça fait mal. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. YB a semblé juste de faire ce choix, l’avenir nous dira si c'est le cas. En tout cas, il fallait créer un électrochoc», a estimé mardi soir sur le plateau de blue Sport celui qui a porté à 188 reprises le maillot jaune et noir entre 2014 et 2020.

Le technicien haut-valaisan paie ainsi les récents mauvais résultats du club de la capitale. En l’espace d’une dizaine de jours, ce dernier a connu l’élimination en Europa League et en Coupe de Suisse et a vu le Servette FC revenir à un point au classement après deux défaites de rang en Super League.

Pourtant, il y a quelques semaines encore, Wicky semblait bel et bien l’homme de la situation. Solide leader en championnat, sa formation était également parvenue à s’extirper - en terminant troisième - de son groupe de Ligue des champions, qui comprenait Manchester City, le RB Leipzig et l’Etoile Rouge de Belgrade.

«Ça se sait : dans le foot, on a la mémoire courte», a rappelé Hoarau. «C'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était un peu un héros. Aujourd'hui, on lui tape un peu dessus, c'est le fautif. Quand on veut se protéger, on accuse des fois l'autre.»

«Sur le terrain, on ne retrouvait pas cette joie de vivre»

Mais pour le Réunionnais de 40 ans, «la séparation était inévitable». «Sur le terrain, on ne retrouvait pas cette joie de vivre, ce plaisir, cette facilité par moment. Young Boys est dans le dur. Trois défaites d'affilée, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Évidemment, il fallait sonner l'alarme et le choix de changer de coach a été le plus simple, en tout cas pour YB», a expliqué Hoarau.

Pour sa part, Massimo Lombardo a salué les qualités de Raphael Wicky, dont il a été l’assistant au FC Bâle entre 2017 et 2018. «Il a de fortes qualités humaines. C’est déjà une très bonne personne, qui a un feeling pour le jeu, un grand respect de l'institution, du staff, des joueurs. Je peux en parler qu'en bien», a relevé le Tessinois de 51 ans.