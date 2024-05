«Le moment le plus difficile de ma vie ? A Sion, quand...»

Joueur éphémère du FC Sion durant la saison 2017/2018, Federico Dimarco s’est confié sur «le moment le plus difficile» de sa vie, vécu lors de son passage en Valais. Frappé par le décès de son enfant, le défenseur de l’Inter Milan a avoué qu’il avait «envisagé d'arrêter» sa carrière.

blue Sport NL Nicolas Larchevêque

Il a du sang «nerazzuro» (noir et bleu) qui coule dans les veines. Enfant de la ville et supporter dès son plus jeune âge, Federico Dimarco a été cette saison l’un des grands artisans du 20e titre de champion d’Italie de l’Inter Milan.

Mais avant de devenir l’une des pièces maîtresses des Interistes, le latéral de 26 ans a traversé des moments difficiles, tant sur le plan professionnel que personnel. Acheté au club italien par le FC Sion à l’été 2017, il a ainsi vu son séjour en Suisse être bouleversé par la perte de grossesse de sa compagne, qui attendait leur premier enfant.

«Le moment le plus difficile de ma vie, c'est lorsque nous étions à Sion, quand nous avons perdu notre premier enfant qui devait naître avant Nicholas et Chloé (ses deux enfants, nés en 2021 et en 2018)», a raconté l’Italien dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. «La doctoresse nous a dit que le coeur de notre bébé s'était arrêté de battre. C'est la première fois que j’ai vu Federico pleurer», s’est souvenue, pour sa part, sa conjointe Giulia.

«J'ai envisagé d'arrêter»

Au-delà de la douleur provoquée par cette terrible épreuve, Dimarco peine également à convaincre sur le terrain et plonge dans le doute. «J'ai envisagé d'arrêter alors que je ne jouais presque jamais et que je n'étais même pas appelé. Sion a été un choix, évidemment personnel, à contre-courant parce que je voulais jouer... Je ne le regrette pas.»

Mais son aventure valaisanne tourne aussi court. L’international transalpin (17 sélections) se blesse dès sa première apparition sous le maillot sédunois (en juillet 2017 contre le FC Thoune). «Ce fut une période difficile car après le premier match, je me suis cassé le cinquième métatarsien... et ensuite j'ai eu beaucoup de mal, aucune équipe ne voulait de moi», s’est rappelé celui qui ne disputera finalement que neuf matches de Super League.

L’été suivant, Dimarco est revendu à l’Inter Milan, où, à force d’abnégation, il finit par trouver sa place. «Cette blessure m'a donné beaucoup de force !», a reconnu le coéquipier de Yann Sommer, devenu aujourd’hui un titulaire indiscutable des Nerazzuri.