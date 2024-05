Super League : les Bernois fêtent leur titre de champion suisse

Liesse en noir et jaune à Berne: la capitale fédérale fête dimanche son club des Young Boys, qui a remporté le championnat suisse de football. Des centaines de fans se sont rassemblés devant le stade du Wankdorf pour une marche des supporters. Des chants, des feux d'artifice, des drapeaux et bien sûr les maillots jaunes et noirs des champions d'YB ont dominé. Le cortège s'est mis en route peu après 14h30 en direction de la vieille ville. La fête doit débuter à 16h00 sur la Place fédérale, où l'équipe est attendue pour être célébrée par ses fans. Des prestations musicales sont prévues et la fête se poursuivra jusqu'en soirée

26.05.2024