L'attaquant d'YB Meschack Elia a pris ce lundi 16 décembre la parole sur ses réseaux sociaux après la mort de son fils de 4 ans, Ethan.

Rédaction blue Sport Clara Francey

C'est avec choc que la famille YB apprenait mardi dernier le décès, à seulement quatre ans et après une courte maladie, du fils de son attaquant Meschack Elia. Informé de la terrible nouvelle alors qu'il se trouvait avec les Bernois à Stuttgart, l'international congolais (27 ans) avait immédiatement pris la direction de son pays d'origine pour rejoindre sa famille là où son petit garçon s'en est allé.

Ce lundi 16 décembre, le footballeur est sorti du silence, publiant une émouvante lettre sur ses réseaux sociaux. «C'est le cœur lourd que je vous écris aujourd’hui. Mon fils Ethan, âgé de 4 ans, nous a quitté. Une douleur immense nous envahit, sa maman Sandra, ma famille et moi», commence-t-il.

«Nous rendons tout d'abord grâce à Dieu, à qui toute la gloire revient et qui demeure le pilier auquel nous restons accrochés pour supporter de vivre sans notre fils Ethan, qui fut une source intarissable d'amour et de joie pour nous ses parents, son frère et sa soeur, ainsi que ceux qui ont eu le privilège de partager un moment avec lui», poursuit celui qui défend les couleurs d'YB depuis 2020.

«Nous tenons également, par ces quelques mots, à remercier du fond du coeur toutes les personnes qui nous témoignent leur soutien et leur compassion en ce moment difficile. L'amour et l'affection témoignés à notre famille dans cette douloureuse épreuve, vos messages, vos appels, vos prières, nous touchent profondément».

«Nous vous demandons de continuer à nous entourer de votre bienveillance et de prier pour que notre petit ange, sans qui nous apprenons désormais à vivre, repose en paix. Votre soutien spirituel est d’une importance capitale pour nous aider à traverser cette épreuve. Que le Seigneur notre Dieu nous fortifie et nous restaure. Merci à tous», conclut Meschack Elia.