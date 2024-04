La tension régnait sur la pelouse du Parc Saint-Jacques après la victoire du FC Bâle face au Servette FC (2-1) samedi à l'occasion de la 32e journée de Super League. Fabio Celestini et Marwin Hitz ont en effet eu une vive altercation. L'incident a été débattu dimanche soir dans notre émission «Match après Match».

«On en parle parce qu'on l'a vue, mais combien d'altercations on ne voit pas» Anthony Braizat et Stéphane Amoruso sont revenus dans l'émission «Match après Match» sur l’altercation entre Fabio Celestini et Marwin Hitz après la victoire du FC Bâle dimanche. 15.04.2024

blue Sport - CF Clara Francey

Face à un Servette FC à la dérive, le FC Bâle a cueilli dimanche après-midi devant son public sa première victoire depuis la mi-février (2-1). Malgré ce résultat positif, l'entraîneur rhénan Fabio Celestini, connu pour son tempérament de feu, et son gardien Marwin Hitz se sont pris de bec sur la pelouse du Parc Saint-Jacques peu après le coup de sifflet final.

«Fabio (Celestini) a dû dire quelque chose à Hitz qu'il n'a pas accepté (...) et derrière il y a eu une petite altercation. (...) Mais ils vont se voir demain (ndlr : ce lundi), boire un café et parler de tout ça», a analysé notre consultant Anthony Braizat. «Après c'est clair que pour le football, ces images ne sont pas toujours sympas à voir», a ajouté l'ancien coach du SLO.

Fabio Celestini : «Il n’y a pas de problème» L’entraîneur vaudois du FC Bâle Fabio Celestini est revenu au micro de blue Sport sur sa prise de bec avec Marwin Hitz. 15.04.2024

Comme Fabio Celestini, notre journaliste Stéphane Amoruso estime en revanche qu'il n'y a pas de quoi faire de cet incident une affaire d'État : «Là, il faut dire qu'on en parle parce qu'on l'a vue, mais combien d'altercations on ne voit pas. (...) Et on en parle aussi parce que c'est Fabio Celestini et Marwin Hitz, deux personnages, qui s'engueulent quand même alors que Bâle a gagné. Maintenant, Celestini l'a dit, Hitz a mal compris quelque chose qu'il lui a dit. Finalement, il ne faut pas en faire toute une histoire».