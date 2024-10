Servette - Sion : des ultras solidaires et une bête noire indomptable

Samedi soir au Stade de Genève, le Servette FC a, comme lors de leur dernier affrontement, surclassé le FC Sion (3-0) dans une ambiance pourtant longtemps... feutrée. Voici les trois points à retenir de ce 142e derby du Rhône, le premier depuis un an et demi.

Clara Francey, à Genève

On a aimé...

... la leçon du Servette FC. Dominer n'est pas gagner, tel est l'enseignement à tirer de ce premier derby du Rhône de la saison. Samedi, les Grenat ont, une fois n'est pas coutume, laissé la possession à leur adversaire (40% contre 60%), mais ont su se montrer décisifs quand il le fallait pour planter trois buts, dont deux sur contre, à la meilleure défense du championnat avant cette rencontre et ainsi cueillir leur sixième succès de la saison en Super League.

«La victoire est méritée, Servette a été plus mature, déterminant dans les moments importants, ce que nous n'avons pas été. (...) Il nous manque le bon geste au bon moment. Quand il faut frapper on ne frappe pas, quand il faut centrer on ne centre pas, quand il faut garder la balle on ne la garde pas», analysera d'ailleurs à notre micro Didier Tholot après avoir vécu son premier derby du Rhône. Car oui, aussi incroyable que celui puisse paraître, en 183 matches sur le banc du FC Sion, le technicien français n'avait, jusqu'à ce samedi 19 octobre 2024, jamais affronté le club du bout du lac.

On a moins aimé...

... l'ambiance. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce derby s'est tenu dans une atmosphère tout sauf électrique, étrange même serions-nous tentés de dire, en raison du boycott de la rencontre par les ultras des deux camps. Ces derniers sont en effet restés en dehors du stade en réaction à l'arrestation au début du mois de deux ultras sédunois, accusés d'avoir dépassé les bornes le 27 juillet dernier après la réception du Lausanne-Sport dans la capitale valaisanne (4-0). Un derby sans ultras, «allô, non mais allô quoi», comme dirait une certaine Nabilla.

Deux banderoles étaient affichées devant les places laissées vides par les deux groupes de supporters : «Sion contre la répression» devant la Tribune Nord et «Genève contre la répression» devant le secteur X, à savoir l’habituel parcage visiteurs de la Praille. L'entrée dans le stade à la 50e minute des ultras genevois, tambours battants et fumigènes scintillants, a tout de même réchauffé un peu l'ambiance alors que la nuit genevoise se refroidissait. Dommage qu'ils n'aient pas trouvé d'écho.

Le facteur X...

... Enzo Crivelli. Comme lors des deux derniers affrontements entre Servette et Sion (5-0 le 13 mai 2023 et 2-2 le 8 avril de la même année), l'attaquant du SFC a inscrit son nom au tableau d'affichage samedi. Et le Français de 29 ans n'a pas attendu longtemps pour le faire puisque c'est à la cinquième minute qu'il a trouvé le chemin des filets, sur un superbe centre de Miroslav Stevanovic, au four et au moulin durant ce premier derby du Rhône depuis dix-sept mois.

Crivelli, qui est décidément la bête noire du club sédunois, s'est montré décisif en deuxième période également, non pas en attaque, mais en défense. Le no 27 a en effet empêché l'égalisation valaisanne à la 47e minute en sauvant un ballon de Joël Schmied sur sa ligne, juste avant que son coéquipier Dereck Kutesa n'inscrive le but du break, son sixième de la saison déjà.