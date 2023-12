Steve von Bergen, directeur sportif des Young Boys, a réagi dans les colonnes du «Matin» aux critiques de son attaquant Jean-Pierre Nsame, «fâché» du temps de jeu qui lui est accordé.

Steve von Bergen comprend le mécontentement de Jean-Pierre Nsame. KEYSTONE

Leader de Super League avec 5 points d’avance et qualifié pour les barrages de l’Europa League : Young Boys a répondu aux attentes durant ce tour automnal. Steve von Bergen, directeur sportif des Bernois, était donc forcément «très heureux» au moment de dresser un premier bilan auprès de nos confrères du «Matin».

Pourtant, le club de la capitale fait face à une mini crise interne à l’heure de la trêve hivernale. Son attaquant emblématique, Jean-Pierre Nsame, n’a pas caché sa frustration samedi dernier malgré la victoire (3-1) à la Pontaise contre Stade-Lausanne-Ouchy. En cause, son temps de jeu que le Camerounais de 30 ans juge insuffisant.

«Je suis fâché. Vraiment fâché. Je me pose la question : à ma place, qui accepterait de jouer si peu ? Quel joueur, en Europe ou ailleurs, qui a autant fait pour son club, qui se sent aussi en forme que moi, serait d’accord avec cette situation ?», s’était révolté auprès du «Matin» celui qui est en passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire du championnat suisse (à deux buts du record de Marco Streller et ses 111 réalisations).

Von Bergen : «Nous allons discuter de cela en interne»

Steve von Bergen est revenu sur le coup de gueule de son artificier. «Je comprends que le joueur soit mécontent lorsqu’il ne joue pas autant qu’espéré. Nous voulons des joueurs qui ont envie de jouer et gagner, mais chacun doit accepter les décisions de l’entraîneur», a réagi l’ancien défenseur neuchâtelois auprès du média romand.

Avant toutefois de reconnaître que ces doléances n’étaient pas tombées au moment opportun : «Jean-Pierre a réagi à chaud et il s’est sans doute rendu compte, quand il s’est calmé, que ce n’était pas la meilleure manière de procéder. Mais nous allons discuter de cela en interne.» Suffisant pour satisfaire Nsame ?