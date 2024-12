Yverdon tient son nouveau coach. Le club du Nord vaudois annonce avoir engagé Paolo Tramezzani, ancien entraîneur de Lugano et de Sion. Le contrat porte jusqu'à l'été 2025, avec option pour une saison supplémentaire.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆, 𝑴𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒆𝒛𝒛𝒂𝒏𝒊 !💚



C'est officiel, Paolo Tramezzani (54 ans) est le nouvel homme fort d’YS !🔥



Passé notamment par l'équipe nationale d'Albanie, le FC Sion, le FC Lugano et plus récemment le NK Istra, il succède à Alessandro Mangiarratti. pic.twitter.com/FJclg4PJPB — Yverdon Sport (@yverdonsport) December 28, 2024

Keystone-SDA, ats ATS

Paolo Tramezzani (54 ans) succède à Alessandro Mangiarratti, limogé onze jours plus tôt après avoir passé un peu plus d'un an à ce poste. Le technicien italien reprend les rênes d'un club qui pointe au 10e rang du classement de Super League et devra donc lutter pour son maintien durant la deuxième partie de saison.

Passé quatre fois (!) par Sion, la dernière pour un mandat de six semaines au printemps 2023 à l'issue duquel le club avait été relégué en Challenge League, Paolo Tramezzani était libre de tout contrat depuis quelques jours. Il dirigeait depuis le mois de février le NK Istra en Croatie.

«Le nouvel entraîneur d'YS s’envolera avec ses nouveaux joueurs le 2 janvier au Portugal, pour un stage d’entraînement de dix jours, afin de préparer dans les meilleures conditions la reprise du championnat» le 19 janvier à Zurich, écrit le club dans un communiqué. Tramezzani débarque en outre avec son assistant, Attila Malfatti.