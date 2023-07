«Un FC Sion qui manque à la Super League manquera au LS»

De retour en Super League, le Lausanne-Sport est parti à la reconquête de son public après plusieurs saisons compliquées. Une mission qui pourra être remplie grâce aux résultats et à l’établissement à long terme en Super League du club, a estimé son vice-président Vincent Steinmann.

Le Lausanne-Sport a disputé samedi contre Grasshopper (1-1) son premier match de la saison à domicile devant 5’045 spectateurs. Une influence en deçà des attentes. Après plusieurs saisons en dents de scie, marquées par trois relégations en Challenge League en dix ans, la formation de la capitale vaudoise espère désormais regagner le cœur de ses supporters.

Vice-président du club, Vincent Steinmann est conscient que les performances du LS sur le terrain seront déterminantes pour attirer du monde dans les tribunes de la Tuilière. «Nous sommes un club qui a vécu 20 ans de trop à la Pontaise et qui a connu un certain nombre d’émotions positives mais surtout de désillusions. Nous reconstruisons là-dessus», a-t-il reconnu au micro de blue Sport.

Avant de poursuivre : «On ne va pas se le cacher : ces dernières années, nous n’avons pas toujours été très bons. Nous sommes de retour en Super League, regardons vers l’avant et tentons un maximum de monde à venir à la Tuilière. J’en suis certain, nous aurons du monde d’ici la fin de la saison.»

«Les derbys contre Sion, c’est quelque chose d’inégalable»

Avec quatre équipes romandes dans l’élite, sans oublier les cadors que sont Young Boys ou encore le FC Bâle, les occasions de remplir la Tuilière seront nombreuses. Pour Steinmann, un club emblématique du pays manque néanmoins à l’appel : le FC Sion, relégué après avoir échoué en barrage contre Stade-Lausanne-Ouchy en juin dernier.

«Dieu sait qu’en bon supporter vaudois, j’ai, à un moment donné, un peu souri des mésaventures valaisannes. Mais je le dis sincèrement : un FC Sion qui manque aujourd’hui à la Super League manquera au Lausanne-Sport. Les derbys contre Sion, ce sont quelque chose d’inégalable. Le LS est né des derbys contre Sion ou Servette et un peu moins - et on ne va pas se le cacher - contre Yverdon et Stade-Lausanne-Ouchy», a avoué le dirigeant lausannois.

Mais si le club bleu et blanc entend redevenir une place attractive du paysage footballistique romand, Vincent Steinmann sait que le LS devra d’abord se stabiliser au plus haut niveau. «Nous pourrons faire le bilan de la capacité du Lausanne-Sport à fidéliser son public et à remplir la Tuilière comme nous le souhaitons quand nous nous serons établis en Super League au bout de trois ans», a-t-il estimé.

D’ici là, le Lausanne-Sport aura une première occasion de tester sa cote de popularité avec la réception d’Yverdon Sport dimanche. Pour mémoire, le dernier «match des Vaudois» avait attiré 12'034 personnes la saison passée en Challenge League. Alors, bis repetita ce week-end ?