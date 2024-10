Winterthour n’est plus la «lanterne rouge» de la Super League. Victorieux 1-0 des Grasshoppers, les Zurichois abandonnent ce triste sort aux... Young Boys, qui joueront à Bâle dimanche.

Winterthour – GC 1-0 Credit Suisse Super League // 9ème journée // Saison 24/25 05.10.2024

ATS

Dans son antre de la Schützenwiese, le FCW a forcé la décision sur une réussite d’Antoine Baroan à la 87e. Introduit six minutes plus tôt, le Français a marqué du gauche pour conclure une rupture presque improbable et, surtout, pour inscrire son premier but avec le FCW qu’il a rejoint en janvier dernier.

Avec cette deuxième victoire de la saison – la première avait été obtenue contre le FC St. Gall lors des trois coups du championnat -, Winterthour revient à 2 points d’Yverdon et à 1 des Grasshoppers et de Lausanne. Candidat no 1 déclaré à la relégation après avoir concédé cinq défaites de rang, le FCW revient ainsi dans le jeu.

