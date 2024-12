Giorgio Contini quitte Murat Yakin et l'équipe de Suisse pour entraîner les Young Boys. Le club bernois a annoncé mercredi dans un communiqué que le Zurichois de 50 ans avait signé un contrat portant jusqu'en 2027.

𝐆𝐢𝐨𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐢 wird Cheftrainer bei YB ✍️

👉 https://t.co/G9pZG6YEz5



YB und der bisherige Assistenztrainer von Nationalcoach Murat Yakin haben einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis im Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ unterschrieben.



🖐 Contini, der in Winterthur geboren wurde… pic.twitter.com/CZeF457xSN — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 18, 2024

Contini succède à Joël Magnin, qui a assuré l'intérim pendant plus de deux mois après l'éviction de Patrick Rahmen début octobre. Le Neuchâtelois retrouve lui son poste habituel d'entraîneur des M21 après avoir remis partiellement les joueurs de la capitale sur les rails. Les Jaune et Noir sont 9es de Super League, à quatre points de la barre et seulement huit de la première place occupée par Lugano à l'heure de la trêve hivernale.

«Giorgio Contini correspond parfaitement au profil que nous recherchions», indique le directeur sportif Steve von Bergen dans le communiqué d'YB. «Il connaît la Super League grâce à de nombreuses années d’expérience, il est très exigeant et a une ligne claire. Ses qualités humaines sont également très appréciées.» Sa dernière expérience en tant qu'entraîneur en chef était avec Grasshopper (2021-2023). Auparavant, il a officié sur les bancs de Lausanne, Saint-Gall et Vaduz.

«Grande perte» pour la Nati

L'ex-assistant du sélectionneur Murat Yakin et YB ont demandé une résiliation du contrat qui liait le Zurichois à la Nati jusqu'à fin 2025, explique l'ASF dans son propre communiqué. Contini avait rejoint le staff de l'équipe de Suisse en février et participé activement à la réussite de la sélection lors de l'Euro 2024 en Allemagne, où elle a atteint les quarts de finale.

«Nous regrettons énormément le départ de Giorgio Contini. Il a investi énormément de coeur et de passion et a été un excellent partenaire et conseiller pour Murat Yakin», déclare le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, cité dans le communiqué de l'ASF. Yakin parle lui aussi d'une «grande perte». «Mais je savais qu'avec ses qualités, il était un entraîneur très demandé», poursuit le sélectionneur, qui va désormais devoir trouver un nouvel assistant.

Pierluigi Tami & Murat Yakin zum Wechsel von Giorgio Contini / sur le départ de Giorgio Contini / sulla partenza di Giorgio Contini 🗣️#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi #lanaticunvus pic.twitter.com/vUVGtPkUMg — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) December 18, 2024

Le principal intéressé affirme quant à lui n'avoir jamais caché son envie de reprendre des fonctions d'entraîneur dans un club de l'élite helvétique et remercie l'ASF de ne pas lui avoir «mis de bâtons dans les roues». «Je veux absolument saisir cette chance avec YB et je suis convaincu que nous avons de bonnes chances de figurer parmi les six premières équipes», lance-t-il.