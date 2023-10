Yverdon se sépare de Marco Schällibaum

Marco Schällibaum (61 ans) n'est plus l'entraîneur d'Yverdon. Le Zurichois était en poste depuis l'été 2022. Sous sa direction, les Nord-Vaudois restent sur deux défaites et un match nul en Super League.

Surprise du côté d'Yverdon. Le club vaudois a limogé son entraîneur Marco Schällibaum (61 ans) alors que les résultats sont bons. Yverdon occupe la 8e place du classement de Super League.

Dans son communiqué, le directoire du club nord-vaudois insiste bien pour préciser que ce ne sont ni les résultats ni le comportement de Marco Schällibaum, qui ont conduit à lui retirer la direction de la 1re équipe.

«Ce changement s'inscrit dans un processus de développement du club sur le long terme et plus spécifiquement dans une nouvelle philosophie que les nouveaux propriétaires souhaitent apporter à Yverdon Sport et à sa première équipe», peut-on lire dans le communiqué.

Schällibaum a donc été averti lundi matin qu'il n'entrait plus dans les plans de la nouvelle direction américaine du club. Il aura dirigé l'équipe une dernière fois samedi contre Winterthour (1-1).

Le Zurichois était arrivé à la tête du club au début de la saison 2022-2023. Loin d'être donnée dans les favorites, l'équipe vaudoise avait tout de même arraché la promotion. Il avait ensuite dû intégrer dix-sept nouveaux joueurs ce qu'il paraissait avoir réussi si l'on se fie aux résultats.