«Avec les enfants et tout ce qui se passe dans ma vie, je manque de temps»

Au cours d'un entretien accordé le week-end dernier à l’ATP, Roger Federer, retraité depuis à peine plus d'une année, s’est livré sur son nouveau quotidien.

Invité par les organisateurs du Masters 1000 chinois afin d'y être honoré, Roger Federer était de passage à Shanghai le week-end dernier. L'occasion pour la légende suisse de donner de ses nouvelles.

S'il a mis un terme à sa brillante carrière il y a désormais une année, à l'occasion de la Laver Cup 2022, le Bâlois de 42 ans n'a pas décroché pour autant de l'actualité de la petite balle jaune.

«Je suis les résultats presque quotidiennement. J'aime être au courant de ce qui se passe sur le circuit. Je vais par exemple sur YouTube et je regarde des extraits de quatre ou cinq minutes pour me faire une idée plus précise d'un match. J'ai du mal à suivre les matches en entier, tout simplement parce que je manque de temps, pour être honnête. Avec les enfants et tout ce qui se passe dans ma vie, il m'est difficile de me dire : "D'accord, ce jour-là, je regarderai tel match à la télé"», a confié le détenteur de 20 titres du Grand Chelem à l'ATP.

Le Suisse a-t-il néanmoins pris le temps de regarder le «highlight» de la saison, la finale de Wimbledon - son terrain de jeu préféré, où il s'est imposé à huit reprises - qui a vu Carlos Alcaraz dompter Novak Djokovic ?

«Je n'ai littéralement vu que quelques jeux ce jour-là, parce que nous courions avec les enfants et que nous faisions plein de choses. Bien sûr, j'étais curieux, je regardais l'évolution du score de temps en temps, mais c'est difficile pour moi de m'asseoir devant la télé. J'étais heureux que le match ait été aussi bon, j'aime quand sortent de belles histoires dans ce sport», apprécie le Maestro.

Se maintenir en forme

Bien que retraité, Roger Federer entretient tout de même sa condition physique. «J'essaie d'aller à la salle de sport quatre fois par semaine. À la maison, j'ai installé des appareils de fitness que j'ai littéralement reçus une semaine après la Laver Cup de Londres (ndlr : où il a raccroché sa raquette). C'était comme si, après ma carrière, j'avais enfin une salle de sport. Ce qui était un peu bizarre... Alors maintenant je dois l'utiliser», explique l'ancien numéro 1 mondial.

Avant de poursuivre : «Puisque je ne joue plus autant au tennis qu'auparavant, je dois faire un peu plus attention à ce que je mange et à d'autres choses. Je veux rester en forme car j'aimerais encore jouer quelques exhibitions à l'avenir. Je fais tout ce qu'il faut : du cardio, un peu de musculation et plus d'exercices de base, ce qui est également bon pour le dos. Il faut faire attention. Je pense que lorsque l'on bouge moins, le corps souffre davantage. Il est toujours bon de bouger un peu. Cela me permet de me sentir mieux, c'est certain».