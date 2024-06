«Ce n'était pas recommandé pour mon corps mais il y a des priorités»

Corentin Moutet, huitième de finaliste pour la première fois de sa carrière à Roland-Garros, battu par le N.2 mondial Jannik Sinner dimanche soir, «espère que les gens (l)'ont découvert sous une forme différente» au fil de sa semaine parisienne.

Corentin Moutet a été battu par le N.2 mondial Jannik Sinner dimanche soir à Paris. IMAGO/Action Plus

AFP Gregoire Galley

Comment avez-vous vécu ce duel avec le N.2 mondial, sur le court Central ?

«J'arrivais dans l'inconnu, mais je le savais super agressif. Si je le laissais jouer, ça allait être compliqué. Dès que j'avais une occasion de l'attaquer, je le faisais mais ça demande énormément de concentration et d'énergie de toujours être à l'affût de la balle à attaquer. Je n'ai pas réussi à le faire assez longtemps pour gagner le match. Ca se jouait à qui était le plus agressif et ça a été lui. Je suis arrivé sur le terrain en croyant en moi, en étant persuadé que je pouvais gagner. Je n'ai pas su faire mieux. Ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir jouer sur tous ces grands courts à Roland-Garros.»

Que retenez-vous de votre tournoi ?

«J'ai envie de garder plein de choses. Déjà, les souvenirs, même s'il ne faut pas se satisfaire de ça : c'est un huitième de finale en Grand Chelem ; pour les tout meilleurs, c'est la routine. J'ai battu de bons joueurs, j'ai fait de bons matchs, j'ai tenu physiquement, j'ai eu un bon niveau de concentration. Je n'ai pris aucun avertissement pendant quatre matches, ce qui ne m'arrive pas souvent ! Il y a plein de bonnes choses. Je suis aussi content d'avoir pu changer l'image que les gens me collaient, parce qu'ils ne nous connaissent que sur le terrain. Je bosse super dur dans l'ombre avec mon équipe. C'est une aventure belle mais compliquée. Il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de choses hyper saines pendant cette semaine, j'ai découvert un public différent. J'espère que les gens m'ont découvert sous une forme différente. Ce n'est que du bon pour la suite.»

Comment envisagez-vous la suite de la saison ?

«Mon classement remonte, je me rapproche petit à petit du classement que j'avais avant ma blessure (au poignet gauche, opéré en janvier 2023, ndlr), c'est un objectif, ça prend du temps. Je suis content de m'en rapprocher. Ça va me faciliter la tâche : je vais pouvoir enfin jouer les plus gros tournois, jouer de meilleurs joueurs toutes les semaines, c'est ce qui aide à progresser aussi. J'ai fait trois bons matches. Il y a quand même des choses sur lesquelles je dois progresser, énormément de choses, c'est bon signe. On a encore plein de choses à travailler.»

«Je suis motivé pour le reste de la saison, qui est encore longue, il reste deux tournois du Grand Chelem et plein d'autres tournois. Il faut que je me repose un peu. J'ai énormément enchaîné pour aller chercher (la qualification) pour les JO (à Paris cet été, ndlr). Ce n'était pas recommandé pour mon corps mais il y a des priorités. Il y a une belle programmation qui m'attend : Wimbledon, j'adore jouer sur gazon, les Jeux olympiques à Paris, que des bonnes choses. Je vais me reposer un peu et me remettre vite au travail.»