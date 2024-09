Alexander Zverev et Carlos Alcaraz ne sont pas fans du long calendrier de la saison de tennis. L'Allemand parle d’une «affaire d’argent», alors que l’Espagnol s'attend à l'avenir à de nombreux forfaits pour cause de blessures.

Carlos Alcaraz et Alexander Zverev ont joué ensemble le week-end dernier à la Laver Cup KEYSTONE

DPA/tbz (trad. NL) Nicolas Larchevêque

Alexander Zverev a émis des critiques massives à l'encontre du calendrier chargé des tournois. «Nous avons la saison la plus longue du sport. Elle est inutilement longue. Il n'y a pas de temps pour se reposer. Il n'y a pas de temps pour préparer le corps et se muscler», a déclaré l’Allemand de 27 ans lors de la Laver Cup disputée à Berlin le week-end passé. Ce dernier a ainsi fait des reproches à l'organisation professionnelle masculine de tennis : «L'ATP ne s'intéresse pas à notre opinion. C'est une affaire d'argent».

Pour la plupart des joueurs professionnels, la saison commence juste après Noël avec la United Cup en Australie et se poursuit parfois jusqu'aux finales de la Coupe Davis fin novembre. «Nous rentrons de vacances et commençons immédiatement à nous entraîner au tennis parce que nous devons jouer en Australie deux ou trois semaines après», a encore déploré le numéro deux mondial.

Le thème de la charge de travail fait également l'objet de discussions en ce moment dans le football, après que Rodri de Manchester City a lancé le débat et n'a pas exclu une grève. «Nous n'avons pas le droit de faire grève. Nous aurons une amende si nous ne jouons pas les tournois», a déclaré Zverev.

«Cela va nous tuer»

Outre les quatre tournois du Grand Chelem, les Masters 1000 sont des événements obligatoires pour les joueurs. Pour Zverev, jouer moins de tournois n'est pas une option. «Si tu es un jeune ambitieux qui a le sentiment de ne pas avoir encore tout accompli, ce n'est pas une option. Le circuit continue alors sans toi», a-t-il avancé.

Carlos Alcaraz, vainqueur cette saison de Roland-Garros et de Wimbledon, a tenu des propos similaires. «Je fais partie des joueurs pour qui il y a trop de tournois obligatoires par an. Et il y en aura probablement encore plus dans les années à venir. Cela va nous tuer», a déclaré l'Espagnol à Berlin. Le joueur de 21 ans a prédit qu'il y aurait encore plus de blessures à l'avenir : «Un jour, beaucoup de bons joueurs manqueront beaucoup de tournois parce qu'ils devront penser à leur corps».

Malgré une charge de travail élevée, Zverev et Alcaraz ont assuré la victoire à l’équipe «Europe» à la Laver Cup. À Berlin, la formation emmenée par Björn Borg a fini par remporter dimanche la compétition au bout du suspense (13-11) contre l'équipe «World».

Dans les deux derniers simples, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz ont renversé la vapeur. La décision n'est ainsi tombée que dans le dernier match, remporté par le quadruple lauréat en Grand Chelem contre Taylor Fritz (6-2 7-5).