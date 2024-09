À l'approche de la Laver Cup, ce week-end à Berlin, l'ex-numéro un mondial Roger Federer a expliqué mercredi que rester impliqué dans le tennis depuis sa retraite sportive l'aidait à ne pas se sentir «comme un extraterrestre».

Roger Federer va pleinement profiter de la Laver Cup à Berlin. IMAGO

AFP Clara Francey

Federer, qui a contribué à la création de ce tournoi de tennis exhibition, y a disputé le dernier match de sa carrière: c'était en double, associé à son grand rival et ami Rafael Nadal, il y a deux ans à Londres.

Il est depuis l'ambassadeur de cette compétition, dont la prochaine édition est programmée de vendredi à dimanche dans la capitale allemande. «Je suis heureux d'être retourné tout de suite (après la retraite) sur certains tournois», a expliqué à des journalistes le joueur aux 20 titres en Grand Chelem.

«J'ai l'impression d'avoir enlevé le pansement assez rapidement et quand je me promène sur les stades de tennis, j'ai toujours l'impression d'y être à ma place. Je n'ai pas l'impression d'être un extraterrestre, ce qui est une bonne chose car cela peut vite arriver», a poursuivi le Suisse, 43 ans.

«Je suis heureux de pouvoir encore me sentir à l'aise dans un environnement comme celui-ci», a ajouté Federer, qui reste un observateur privilégié du circuit mondial, et notamment de la nouvelle génération incarnée par Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Rafael Nadal, éloigné des courts par les blessures, ne participera pas à la Laver Cup cette année, mais son jeune compatriote Alcaraz, vainqueur de Wimbledon cet été, sera un pilier de l'équipe européenne, avec le local Alexander Zverev, «si proche» de décrocher son premier Grand Chelem selon Federer, qui regrette néanmoins que l'Allemand ne se montre pas plus offensif dans les moments cruciaux.

«Je vois quelqu'un qui joue beaucoup trop défensivement quand c'est le plus important. Il doit se rappeler qu'il ne doit pas être trop passif et je pense qu'alors, honnêtement, quelque chose de vraiment génial peut lui arriver», dit-il de l'Allemand.

Créé en 2017, la Laver Cup oppose deux équipes masculines, l'une formée par des joueurs européens, l'autre venant du reste du monde. L'équipe européenne a remporté les quatre premières éditions, l'équipe Monde les deux dernières.