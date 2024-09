Rafael Nadal a renoncé à jouer la Laver Cup, un tournoi de tennis exhibition qui aura lieu à Berlin du 20 au 24 septembre, selon un communiqué des organisateurs jeudi.

Rafael Nadal ne prendra pas part à la Laver Cup à Berlin (archives). KEYSTONE

AFP Clara Francey

Le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, âgé de 38 ans, avait déjà déclaré forfait pour l'US Open après avoir été éliminé au 2e tour du tournoi des Jeux olympiques.

«Je suis très déçu de ne pas pouvoir jouer la Laver Cup à Berlin la semaine prochaine», a dit Nadal, cité dans le communiqué. «C'est une compétition par équipes et pour vraiment soutenir l'équipe de l'Europe je dois faire ce qui est le mieux pour elle et il y a actuellement d'autres joueurs qui peuvent l'aider à gagner.»

Blessé à l'Open d'Australie en janvier 2023, Nadal a été éloigné pendant près d'un an des courts et n'a depuis jamais retrouvé son niveau d'antan, freiné par une succession de pépins physiques et de forfaits. Il est 154e au dernier classement mondial de l'ATP.

Le remplaçant de Nadal sera annoncé prochainement, ont précisé les organisateurs. La Laver Cup oppose des joueurs européens à des rivaux du reste du monde. Créée en 2017 à l'initiative de Roger Federer, c'est dans ce cadre que le Suisse a disputé le dernier match de sa carrière, un double avec Rafael Nadal, en 2022.

La prochain engagement prévu de Nadal est le «Six Kings Slam», un tournoi exhibition organisé en Arabie saoudite en octobre.