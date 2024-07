Battu sèchement dimanche en finale du tournoi sur terre battue de Bastad, Rafael Nadal a estimé qu'il ne pouvait être satisfait de son niveau, «tellement loin de ce qu'il devrait être» à une semaine des Jeux olympiques.

AFP Gregoire Galley

«Le niveau était tellement loin de ce qu'il devrait être», a analysé sans détour l'Espagnol après s'être incliné face au Portugais Nuno Borges (51e) 6-3, 6-2 en moins d'une heure et demie.

«Je suis arrivé ici avec le sentiment que je jouais à un bon niveau et je n'ai pas été capable de le montrer tout au long de la semaine. C'est quelque chose qui ne me satisfait pas», a déploré l'ancien N.1 mondial retombé au 261e rang en raison de diverses blessures et qui a fait du tournoi olympique de Paris-2024, sur la terre battue de Roland-Garros, le nouvel objectif de sa saison.

Le Majorquin de 38 ans, qui disputait en Suède sa première finale depuis deux ans et sa 14e victoire à Roland-Garros, a reconnu qu'il avait manqué «probablement aussi d'énergie».

Pas de dommages

«La semaine a été longue, les matches longs. Même si mon corps n'a pas subi de dommages - ce qui est important -, mentalement et physiquement, je n'ai plus l'habitude de jouer quatre jours d'affilée et de disputer de longs matches», a expliqué l'Espagnol.

«Malgré tout, c'est une finale, donc je ne peux pas dire que c'est un mauvais résultat parce que c'est la première depuis longtemps. Mais je n'ai pas réussi à me sentir suffisamment à l'aise tout au long de la semaine pour être satisfait du tennis que j'ai joué», a-t-il ajouté.

Nadal disputait son premier tournoi depuis son élimination au premier tour de Roland-Garros en mai par le futur finaliste, Alexander Zverev. L'Espagnol a fait l'impasse sur Wimbledon pour se concentrer sur la terre battue avant les JO qui se déroulent à Roland-Garros, où il a remporté 14 de ses 22 titres en Grand Chelem.

Rattrapé par son âge et son manque de compétition, Nadal, double champion olympique (en simple en 2008 à Pékin et en double en 2016 à Rio), n'aborde pas les Jeux de Paris dans les meilleures conditions. Outre le simple, il disputera le double avec Carlos Alcaraz, vainqueur cette année à Roland-Garros et à Wimbledon.