Marc-Andrea Hüsler (ATP 84) a cédé la place de no 1 suisse à Stan Wawrinka (ATP 74) ce lundi. Le gaucher zurichois vit des mois difficiles depuis son sacre inattendu dans l'ATP 250 de Sofia l'automne dernier. La confiance en soi fait défaut.

Marc-Andrea Hüsler (ATP 84) a cédé la place de no 1 suisse à Stan Wawrinka (ATP 74). IMAGO/ZUMA Wire

Dimanche, tout était encore en ordre pour Marc-Andrea Hüsler. Lors de la présentation des joueurs, des applaudissements nourris l'ont accueilli à Gstaad. Il formulait des objectifs élevés: «L'objectif serait bien sûr de gagner le tournoi. Je l'ai déjà fait, pas à Gstaad certes, mais je sais donc que c'est possible».

Un jour plus tard, ce rêve s'était déjà envolé. Contre le qualifié autrichien Jurji Rodionov (ATP 118), le Zurichois de 27 ans est une fois de plus passé à côté de son match. «Tout s'est passé si vite que je n'ai maintenant plus du tout l'impression d'avoir joué un tournoi», relevait-il après cette partie.

160e à la Race

Désormais dépassé par Stan Wawrinka au classement technique de l'ATP, Marc-Andrea Hüsler se trouve dans une spirale des plus négatives alors qu'il s'était hissé jusqu'à la 47e place mondiale en février dernier. Il ne pointe qu'au 160e rang de la Race, le classement basé sur les résultats enregistrés depuis le 1er janvier,

«Au début de l'année, je m'étais fixé des objectifs ambitieux. Mais depuis, je me suis rendu compte à quel point il est difficile de gagner ne serait-ce que quelques matches sur le circuit principal», explique-t-il, pourtant convaincu que «je suis un bien meilleur joueur qu'il y a un an», et ce à tous les niveaux.

Mais les résultats ne le reflètent pas. Sa victoire la plus probante, en Coupe Davis face à Alexander Zverev (6-2 7-6), ne lui a rapporté aucun point au classement. Dans les tournois estampillés ATP, il a concédé douze défaites dès son entrée en lice, tout en n'ayant rencontré aucun joueur figurant dans le top 50.

Cinq de ces douze défaites initiales ont été concédées contre des adversaires ne faisant même pas partie du top 100, comme récemment à Wimbledon – où il a pourtant mené deux sets à zéro contre Yosuke Watanuki – et à Gstaad. En outre, il a perdu en huitièmes de finale à Munich et à Bois-le-Duc contre les numéros 101 et 133 du monde.

La confiance en soi fait défaut

«La confiance en soi fait défaut. Et à Gstaad, en six ans, je n'ai pas encore trouvé la bonne tactique», souligne Marc-Andreas Hüsler. Dans le Saanenland, en cinq apparitions, son bilan est aussi famélique que durant cet exercice 2023: une seule victoire – en 2018, face au presque retraité Nicolas Almagro – pour cinq défaite dont une seule subie face à un joueur faisant partie du top 100.

Pour le Zurichois, la quête de victoires et de confiance se poursuivra la semaine prochaine au Challenger de Zoug: «C'est la beauté du tennis. En ce moment, il m'est difficile d'avoir du plaisir à exercer ce métier. A Gstaad, cela ne s'est certainement pas amélioré. Mais dès le prochain tournoi, tout peut être différent – tout peut soudainement se remettre en marche. Et personne ne peut vous expliquer pourquoi cela se remet soudainement en marche.»

bi, ats