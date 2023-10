Un peu contre toute attente, Dominic Stricker (ATP 96) a perpétué une belle tradition à Bâle : la présence depuis 2006 d’un joueur suisse au rendez-vous des quarts de finale des Swiss Indoors.

Top Stricker 😎@DominicStricker stuns Ruud 6-4 3-6 7-6 to reach the Basel QFs 💥#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/eTl4hn6vuT — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2023

Le Bernois a atteint ce stade de la compétition à la faveur de son succès 6-4 3-6 7-6 (7/1) devant Casper Ruud (ATP 8). Il a, ainsi, cueilli la deuxième victoire de sa carrière contre un joueur du top-ten après celle obtenue à l’US Open il y a un mois et demi face à Stefanos Tsitsipas.

Comme le Grec à Fllushing Meadows, le Norvégien a pu mesurer toute la force de frappe du Bernois. Casper Ruud n’a, en effet, fait que subir dans cette rencontre. Le trou d’air étonnant accusé par Dominic Stricker au huitième jeu du deuxième set ne devait lui offrir qu’un sursis. Si un homme méritait de gagner cette rencontre, c’était bien Dominic Stricker. «Ce fut un superbe match. C’est extraordinaire de le remporter», avoue Dominic Stricker qui a mis un certain temps pour redescendre de son petit nuage.

Le Bernois a toutefois marché sur un fil à l’entame du troisième set. Pas encore vraiment remis de la perte de la deuxième manche, il a été mené 0-40 au premier jeu. Au bord du gouffre, il devait enlever cinq points consécutifs pour fermer définitivement la porte à Casper Ruud. «Gagner ce premier jeu fut capital, reconnaît-il. La perte du deuxième set me trottait encore dans la tête...»

S’il évolue dans le même registre vendredi, tous les espoirs lui seront permis face à Ugo Humbert (ATP 28). Ce duel inédit entre deux gauchers s’annonce, en effet, très ouvert. Il peut permettre à Dominic Stricker le quatrième joueur suisse à se hisser dans le dernier carré des Swiss Indoors depuis l’An 2000 après Roger Federer, Stan Wawrinka et Marco Chiudinelli.

Impitoyable devant Stan Wawrinka en Coupe Davis puis victorieux notamment d’Andrey Rublev et de Stefanos Tsitsipas lors de la récente tournée asiatique, le Lorrain traverse l’une des plus belles périodes de sa carrière. Jeudi, il a laissé une très belle impression pour battre 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) le vainqueur du Geneva Open Nicolas Jarry (ATP 20). Mais avec Dominic Stricker, Ugo Humbert sait qu’il s’attaquera à un joueur pétri de talent et qui a retrouvé cette semaine la lumière à Bâle après une série noire de six défaites de rang.

ats