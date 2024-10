Rafael Nadal a annoncé jeudi qu’il prendrait sa retraite sportive après les finales de la Coupe Davis en novembre. Le monde du sport a rendu hommage à la légende espagnole.

Roger Federer (20 titres en Grand Chelem): «Quelle carrière, Rafa ! Ce fut un immense honneur. J'ai toujours souhaité que ce jour n'arrive jamais. Merci pour les souvenirs inoubliables et toutes tes performances incroyables dans le sport que nous chérissons.»

Novak Djokovic (24 titres en Grand Chelem) : «Rafa, un seul message ne suffit pas à exprimer le respect que j'ai pour toi et ce que tu as fait pour notre sport. Tu as inspiré des millions d'enfants à commencer à jouer au tennis et je pense que c'est probablement la plus grande réussite que l'on puisse souhaiter. Ta ténacité, ton dévouement et ta combativité seront enseignés pendant des décennies. Ton héritage vivra à jamais. Toi seul sais ce que tu as dû endurer pour devenir une icône du tennis et du sport en général.»

Carlos Aclaraz (no 2 mondial) : «Merci beaucoup d'avoir été un exemple à tous les niveaux, ton héritage est inégalable ! J'ai tellement apprécié te voir jouer, tu me manqueras beaucoup lorsque tu arrêteras après la Coupe Davis, Rafa !»

Jannik Sinner (no 1 mondial): «C'est une mauvaise nouvelle pour le monde du tennis. Rafa est une personne incroyable. Il nous a montré comment nous comporter sur le court, comment gérer les situations... Il nous a aussi appris à rester humbles, à ne pas changer avec le succès. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer d'eux (réd: le Big Three composé de Federer, Nadal et Djokovic). Nous ne pouvons pas nous comparer à eux. C'est impossible, surtout en ce moment. Je pense que nous avons tous eu beaucoup de chance de voir le «Big Three» jouer au tennis, et je me considère très chanceux d'avoir pu les connaître et apprendre d'eux.»

Nick Kyrgios, sur X: «Nous avions nos différences, mais tu étais un sacré guerrier. Mes meilleurs voeux pour tout ce qui va venir»

Damn. I’ve had nightmares that have woke me up about Rafa ☹️ I’m gonna miss them. This was someone that I used to prepare for ☹️ he was a motivation - I guess an inspiration. Fuck - it’s true- people do bring the best out of you. You were one of those people 🙏🏽 damn….. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) October 10, 2024

Kylian Mbappé, sur Instagram: «Félicitations pour ta carrière Rafa, tu es un exemple comme joueur et comme personne. Profite de ta retraite, tu seras toujours une légende»

Andrés Iniesta, sur Instagram: «Félicitations pour ta carrière exceptionnelle et l'héritage que laisse derrière toi»

La sélection espagnole de football, sur X: «L'un des plus grands sportifs que notre pays ait donné. Merci pour tes titres, tes valeurs. (...) Laisse-nous, s'il-te-plaît, le crier une fois de plus: VAMOS RAFA!!»

Se retira uno de los nuestros y uno de los mayores deportistas que ha dado nuestro país.



𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, @RafaelNadal, por tus títulos, por tus valores y por ser la voz de nuestra última EURO.



Déjanos, porfa, gritarlo una vez más.



💪🏼 ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦, 𝗥𝗔𝗙𝗔𝗔𝗔!!#VamosEspaña pic.twitter.com/k8voi8vM8L — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 10, 2024

L'ancien cycliste espagnol Alberto Contador, sur X : «Merci infiniment pour tout ce dont tu nous a fait profiter grâce à tes efforts et tes sacrifices durant tant d'années».

L'ex-tennisman espagnol Pablo Andujar, sur X: «Il n'y a pas de mots pour définir ce que tu as donné à notre sport, notre pays et notre société».

Le Real Madrid, le club de coeur de Nadal, dans un communiqué: «Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration souhaitent témoigner leur admiration et leur affection à l'une des plus grandes légendes du sport espagnol et mondial de tous les temps»

