Jeudi dernier, l'Espagnol Rafael Nadal annonçait qu'il mettrait un terme à sa carrière de tennisman professionnel le mois prochain. Le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros, a en effet fait savoir sur ses réseaux sociaux qu'il mettrait définitivement un terme à sa carrière à l'issue de cette saison.

Ivan Ljubicic, qui a affronté Nadal à neuf reprises durant sa carrière de joueur (remportant deux de ces matches), s'est montré étonné par cette décision. «Je suis surpris de le voir arrêter à ce moment-là. Je pensais que Roland-Garros serait le moment idéal, l'endroit le plus logique pour prendre sa retraite», a déclaré le Croate de 45 ans. Il a ajouté qu'il ne savait évidemment pas ce que ressentait Nadal ni ce qui avait motivé son choix.

Un départ différent de celui de Federer

Et Ljubicic de poursuivre : «Je ne crois pas qu'un joueur de ce niveau - je l'ai vu avec Federer - prenne sa retraite parce qu'il n'a plus envie de jouer au tennis. Il le fait probablement parce qu'il sent qu'il n'est plus capable de jouer à un niveau qui lui semble acceptable. Si l'avenir est incertain, continuer avec ce sentiment peut être difficile. Il est alors logique de prendre une telle décision.»

De janvier 2016 jusqu'à la fin de carrière de Federer en septembre 2022, Ljubicic a accompagné le Suisse en tant qu'entraîneur. «J'ai toujours dit que décider de s'arrêter est l'une des choses les plus difficiles», a-t-il expliqué. «Mais la question reste de savoir comment on le fait.» Il a poursuivi en précisant : «Roger et moi avons souvent discuté de cette situation. Il arrive un moment où vous n'avez plus le choix. Roger n'était plus capable de jouer de façon compétitive et et devait se retirer.»

Le Croate espère que le départ à la retraite du taureau de Manacor sera différent de celui de Federer : «Pour Rafa, j'espère qu'il pourra disputer son dernier match en Espagne, devant son public. Ce serait magnifique.»

