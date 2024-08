«Je ne suis pas assez fort mentalement, je n'ai pas su répondre à certains problèmes», a expliqué Carlos Alcaraz, victime d'une élimination surprise au 2e tour de l'US Open jeudi. Le no 3 mondial a été sorti en trois sets par le Néerlandais Botic van de Zandschulp.

Carlos Alcaraz a été victime d'une élimination surprise au 2e tour de l'US Open jeudi. ats

ATS

Comment vous sentiez-vous ?

«D'abord je veux souligner qu'il a très bien joué. Je m'attendais à ce qu'il me +donne+ plus de points gratuits. Ca m'a perturbé. Je n'ai pas su augmenter mon niveau de jeu. Je suis resté au même niveau pendant tout le match, ce n'était pas assez pour gagner ou pour me donner une chance de revenir. Je n'avais pas de bonnes sensations en frappant la balle, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Quand j'ai essayé de revenir il était trop tard.»

Vous avez beaucoup joué cette saison. Avez-vous manqué d'énergie ?

«Peut-être. Le calendrier du tennis est chargé. J'ai beaucoup joué ces derniers temps avec Roland-Garros (succès), Wimbledon (succès), les Jeux olympiques (2e). J'ai pris une petite pause après les Jeux, je pensais que c'était assez, ça m'avait bien aidé. Mais ce n'était probablement pas suffisant, je n'avais peut-être pas autant d'énergie que ce que j'imaginais. Mais je ne veux pas utiliser cela comme une excuse. Je suis peut-être quelqu'un qui a besoin de plus de repos avant les grands tournois, je vais y réfléchir et apprendre de cela.»

Quelles émotions avez-vous ressenti pendant la rencontre ?

«C'était un combat contre moi-même, dans mon esprit. Au tennis vous affrontez quelqu'un qui veut gagner autant que vous, il faut rester calme pour avoir l'esprit clair et faire les bons choix. Aujourd'hui (jeudi) j'ai joué contre moi-même, j'avais beaucoup d'émotions que je ne contrôlais pas. J'ai eu des hauts et des bas, c'étaient des montagnes russes. Je dois m'améliorer sur ce point.»

Comment placez-vous cette performance au milieu d'un été réussi ?

«J'ai l'impression qu'au lieu d'avoir fait un pas en avant j'ai reculé. Et je ne comprends pas pourquoi. Je sors d'un été fabuleux avec des victoires à Roland-Garros et à Wimbledon, je pensais avoir compris que pour accomplir de grandes choses il fallait être solide mentalement. Mais sur cette tournée, je ne suis pas assez fort mentalement, je n'ai pas su répondre à certains problèmes.»

ATS