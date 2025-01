Novak Djokovic s'est dit «préoccupé» par la blessure à la cuisse gauche survenue lors de son quart de finale de l'Open d'Australie contre Carlos Alcaraz (3e mondial) qu'il a fini par battre dans la nuit de mardi à mercredi. «Je vais être honnête, je suis préoccupé», a déclaré l'ex-N.1 mondial en conférence de presse.

Novak Djokovic s'est dit «préoccupé» par sa blessure à la cuisse gauche. ats

AFP Gregoire Galley

A la fin du premier set, après avoir été breaké au neuvième jeu, Djokovic a demandé un temps mort médical et est sorti du court quelques minutes, manifestement touché à la cuisse gauche.

«Pendant le temps mort, le médecin m'a strappé (posé un bandage, NDLR) et donné des antidouleurs. Ils ont fait effet au bout de 20-30 minutes», a raconté Djokovic qui s'est imposé en quatre sets. «Je devrai évaluer la situation demain (mercredi) au réveil, je ferai probablement l'impasse sur l'entraînement demain», a avancé le Serbe.

Sans entrer dans les «détails», le décuple vainqueur de l'Open d'Australie a expliqué que la blessure dont il souffrait était «très similaire» à celle «aux ischio-jambiers» qui l'avait handicapé il y a deux ans, sans pour autant l'empêcher de décrocher son dixième titre à Melbourne. La demi-finale de vendredi contre Alexander Zverev (2e) «va clairement être un défi, à tous points de vue».

«Le jour de repos supplémentaire tombe à point nommé», s'est réjoui Djokovic qui bénéficiera -comme son adversaire- de deux jours de récupération avant sa demie, contre un seul aux tours précédents.

Le match contre Alcaraz, long de plus de 3h30, «nous a épuisés tous les deux, c'était une bataille d'une intensité folle. J'espère être physiquement capable de me déplacer librement et être prêt à jouer cinq sets» si nécessaire, a conclu Djokovic, en quête à Melbourne d'un 25e titre record en Grand Chelem.