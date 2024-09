La finale du simple dames de l'US Open opposera samedi Aryna Sabalenka (no 2) et Jessica Pegula (no 6). La Bélarusse a dominé Emma Navarro (no 13) 6-3 7-6 (7/2) en demi-finale, alors que l'Américaine a renversé Karolina Muchova (WTA 52) 1-6 6-4 6-2.

Déjà sacrée à deux reprises en Grand Chelem, à Melbourne en 2023 et en 2024, Aryna Sabalenka (26 ans) fera figure de favorite. Jessica Pegula disputera quant à elle, à 30 ans, sa première finale majeure, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des quarts de finale avant cette quinzaine new-yorkaise.

Comme en 2023

Aryna Sabalenka se retrouve ainsi dans la même situation qu'un an plus tôt à Flushing Meadows. Elle avait alors déjà abordé la finale avec les faveurs de la cote, mais avait dû s'incliner face à une Américaine portée par les quelque 23'000 spectateurs présents dans le Stade Arthur Ashe.

«J'espère que je ferai un peu mieux que l'an dernier», a commenté Aryna Sabalenka, qui aura l'occasion samedi de devenir la première joueuse à remporter les deux Majeurs disputés sur dur la même saison depuis l'Allemande Angelique Kerber en 2016.

Battue par Coco Gauff en finale l'an dernier, la Bélarusse a déjà pu se frotter à une Américaine jeudi en demi-finale. Et si elle a manqué une première opportunité de conclure au moment de servir pour le match à 6-4 5-4, elle a maîtrisé son sujet dans le tie-break qui a suivi pour s'offrir une quatrième finale majeure.

«Ca va être dur»

Jessica Pegula, qui a subi la loi de Sabalenka en finale du WTA 1000 de Cincinnati il y a trois semaines, est quant à elle revenue de loin avant de vaincre Karolina Muchova. La fille du propriétaire des Buffalo Bills (NFL) et des Buffalo Sabres (NHL) s'est en effet retrouvée menée 6-1 2-0. Mais elle a su attendre son heure.

«Elle a commencé en jouant de façon incroyable, elle me faisait passer pour une débutante, elle me détruisait», a admis Jessica Pegula sur le court. «J'ai finalement commencé à trouver ma voie, et en fin de deuxième set j'ai commencé à jouer comme j'en avais envie», a-t-elle poursuivi.

Sacrée à Toronto le 13 août, Jessica Pegula a remporté 15 de ses 16 derniers matches, sa seule défaite intervenant donc en finale à Cincinnati face à Sabalenka. «Ca va être dur contre Aryna, c'est la favorite, c'est assez fou de jouer contre elle de nouveau en finale, ça montre notre niveau à toutes les deux», a-t-elle commenté.

