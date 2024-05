Avec les seuls Stan Wawrinka et Viktorija Golubic en lice, la délégation suisse n'a jamais été aussi mince à Roland-Garros au cours de ce siècle. Pour le Vaudois, ce pourrait être une dernière Porte d'Auteuil, même s'il espère certainement y revenir après avoir fêté ses 40 ans en 2025.

Stan Wawrinka pourrait bien disputer son dernier Roland-Garros (archives). IMAGO

ATS

Il n'y a guère de raison de nourrir de grands espoirs concernant Stan Wawrinka (ATP 97) et Viktorija Golubic (WTA 74) durant cette quinzaine parisienne. Sacré à Roland-Garros en 2015, Wawrinka n'a ainsi gagné que trois matchs cette année, dont un sur le front des Challengers.

Un 1er tour «vintage»

A 39 ans, l'ex-no 3 mondial pourrait bien faire ses adieux à Roland-Garros. Toute victoire sera considérée comme un exploit, et le tirage au sort lui est plutôt favorable: il affrontera au 1er tour un autre triple vainqueur de Grand Chelem en fin de carrière, Andy Murray (ATP 75).

L'Ecossais, de deux ans son cadet, ne déborde pas non plus de confiance après une déchirure des ligaments de la cheville contractée en avril à Miami. Il a fait son retour dans le Challenger de Bordeaux la semaine dernière, et reste sur une défaite au 1er tour à Genève.

Wawrinka et Murray se sont affrontés 22 fois au cours de leur longue carrière (13-9 pour Murray). Ils ont notamment livré un duel épique en 2017 en demi-finale à Roland-Garros, duel remporté en cinq sets par le Vaudois qui allait s'incliner en finale face à Rafael Nadal. Cette partie avait laissé des traces chez les deux hommes, dont les ennuis de santé avaient alors commencé à se faire sentir.

Le maigre bilan parisien de Golubic

La tâche de Viktorija Golubic semble bien plus ardue au 1er tour. La Zurichoise affrontera la gagnante de l'édition 2021, Barbora Krejcikova (WTA 26). Elle a remporté deux des cinq duels avec la Tchèque, mais a clairement perdu les deux derniers disputés en 2020 à Dubaï et en 2022 à Wimbledon.

La terre battue parisienne est en outre un terrain de jeu compliqué pour Golubic. En six participations, elle n'a remporté qu'un match, lors de sa première participation il y a huit ans. Toutefois, son bilan était encore pire à l'Open d'Australie, avant que la Zurichoise de 30 ans n'atteigne le 3e tour en janvier.

ck, ats