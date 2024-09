La Serbie a sauvé sa place dans le groupe mondial de la Coupe Davis grâce à sa victoire 3-0 contre la Grèce en barrage. C'est la paire Novak Djokovic/Hamad Medjedovic qui a cueilli le point de la victoire dimanche à Belgrade.

Novak Djokovic s’est montré décisif dans ce barrage contre le Grèce. KEYSTONE

ATS

L'ancien no 1 mondial de 37 ans et son coéquipier de 21 ans se sont imposés 6-3 3-6 6-3 contre Aristotelis Thanos et Petros Tsitsipas, le frère cadet de Stefanos, forfait pour cette rencontre. Samedi, Miomir Kecmanovic avait offert le premier point à la Serbie en battant Thanos (6-3 6-3), avant que «Nole» ne double sèchement la mise contre Ioannis Xilas (6-0 6-1).

Grâce à cette victoire, la Serbie se maintient dans le groupe mondial de la Coupe Davis et pourra prétendre aux phases finales l'an prochain. Elle disputera comme la Suisse les Qualifiers en février 2025.

AFP