La Suisse ne remportera vraisemblablement pas une deuxième Billie Jean King Cup d'affilée. Battue finalement 3-0 par les favorites tchèques, la sélection du capitaine Heinz Günthardt n'a plus son destin en main.

La Suisse s'est inclinée 3-0 face aux Tchèques après la défaite de Golubic/Teichmann en double. Keystone

Les Suissesses ne sont donc pas parvenues à sauver l'honneur mardi à Séville. Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, qui forment l'une des meilleures paires de double du monde, ont dominé Viktorija Golubic/Jil Teichmann 7-6 (7/3) 6-2 pour offrir un troisième point à leur équipe. Le duo tchèque n'était pourtant arrivé que lundi soir à Séville, en provenance de Cancun où elles jouaient le Masters.

L'équipe de Suisse n'est mathématiquement pas éliminée de la course aux demi-finales. Mais cette défaite 3-0, concédée qui plus est en ne gagnant qu'un set, l'oblige à s'imposer sur le même score jeudi face aux Etats-Unis pour maintenir ce mince espoir. Et même dans ce cas, la République tchèque n'aurait vraisemblablement besoin que d'un point vendredi face aux Etats-Unis pour passer l'épaule.

En cas d'égalité entre trois équipes, soit le seul cas de figure pouvant encore permettre à la Suisse de se hisser dans le dernier carré, le nombre de points marqués est ainsi l'élément déterminant. Et si cela ne suffit pas pour départager les équipes, c'est le pourcentage de sets puis de jeux remportés qui est pris en compte.

ATS