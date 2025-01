Nick Kyrgios, de retour sur le circuit après de longs mois d'absence en raison de blessures, a dû renoncer à jouer un match caritatif contre Novak Djokovic. Il souffre d'une élongation abdominale, a-t-il annoncé mercredi à quatre jours du début de l'Open d'Australie.

Nick Kyrgios est à nouveau blessé. KEYSTONE

AFP ATS

«Malheureusement, je ne pourrai pas jouer mon bon copain ce jeudi 9 (janvier) parce que j'ai passé des ultra-sons qui ont détecté une élongation de grade 1 au niveau des abdominaux», a écrit le fantasque australien sur les réseaux sociaux. «Je vais me reposer et faire tout ce que je peux pour être OK pour l'Open d'Australie» qui débute dimanche et où il est l'enfant chéri du public.

Le joueur de 29 ans a rejoué la semaine dernière à Brisbane pour la première fois sur le circuit depuis 18 mois après une opération d'un genou et la reconstruction d'un poignet. Il a perdu d'entrée contre le terrible serveur français Giovanni Mpetshi Perricard. Il a également joué en double à Brisbane en duo avec Djokovic qu'il devait affronter jeudi lors d'un match caritatif sur la Rod Laver Arena de Melbourne.