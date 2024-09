L'Espagnol Ivan Corretja, champion du monde de tennis debout adapté, a déploré, samedi dans un entretien à l'AFP, que la Fédération internationale de tennis (ITF) était devenue «obsolète». Il réclame l'ouverture de tournois à de nouvelles catégories.

Aux Jeux paralympiques, le tennis se limite aux personnes en fauteuil roulant (photo d’illustration). IMAGO/NurPhoto

AFP Nicolas Larchevêque

«L'ITF a fait un excellent travail avec le tennis en fauteuil roulant pendant de nombreuses années. C'est une démonstration, c'est très bien accepté. Mais la vérité, c'est qu'elles (les catégories, ndlr) sont devenues obsolètes», a déclaré à l'AFP Ivan Corretja, président de la Para-Standing Tennis Association, depuis New York samedi.

Entré aux Jeux paralympiques à Barcelone en 1992, le tennis en fauteuil roulant est l'un des sports adaptés les plus populaires, comme l'a démontré le tournoi des Jeux paralympique de Paris lors duquel le public était au rendez-vous sur le site de Roland-Garros. Plus de trente ans après, cette discipline est inscrite dans les quatre tournois du Grand Chelem et l'ITF Wheelchair Tennis Tour compte plus de 150 événements.

Alors que dans d'autres sports paralympiques, il existe plusieurs catégories pour s'adapter aux différents handicaps, «les joueurs de tennis n'ont que la possibilité de jouer en fauteuil roulant», a déploré l'Espagnol. «Imaginez que l'athlétisme aux Jeux paralympiques se limite à l'athlétisme en fauteuil roulant. Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas ? Nous demandons simplement à l'ITF de réglementer, d'officialiser», a expliqué M. Corretja.

L'athlète, amputé de la jambe gauche depuis un accident de la route lorsqu'il avait 15 ans, a gagné les championnats du monde Para-Standing 2024 dans la catégorie PST2 (reconnu par l'ITF). Il dit travailler pour que les nouvelles générations puissent concourir «avec un classement, un calendrier et en établissant les différentes catégories de handicap».

L’ITF doit mener «une recherche appropriée»

L'ITF, contactée par l'AFP, a déclaré dans un communiqué que pour savoir si d'autres catégories devraient être envisagées, elle doit mener «une recherche appropriée sur le nombre d'athlètes et leurs niveaux de compétition, ainsi que sur le nombre de pays concernés».

Actuellement, la fédération Para-Standing Tennis a identifié plus de 400 joueurs dans plus de 30 pays. «Je leur ai dit: ‘Quand vous avez commencé le tennis en fauteuil roulant, vous n'aviez pas de joueurs, il n'y avait pratiquement pas de filles qui jouaient. Et petit à petit, vous avez réussi à faire avancer les choses’», a déclaré M. Corretja.

Ivan est le frère d'Álex Corretja, qui fut numéro deux mondial au classement ATP en 1999, double finaliste à Roland Garros (1998, 2001), et est actuellement l'un des visages du tennis en Espagne, grâce à son rôle de commentateur sur Eurosport.