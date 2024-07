Novak Djokovic a été dominé nettement par Carlos Alcaraz dimanche en finale de Wimbledon. Le Serbe a concédé sans détour que la victoire de son adversaire «était inévitable» compte tenu de son niveau.

Novak Djokovic a été dominé nettement par Carlos Alcaraz dimanche en finale de Wimbledon. ats

Que pensez-vous de votre match ?

«Carlos mérite sa victoire. Il a été meilleur du début à la fin. J'ai essayé de trouver un moyen de gagner le troisième set et de revenir dans le match, j'ai sauvé trois balles de match... Mais sa victoire aujourd'hui était inévitable parce que son tennis était de meilleure qualité que le mien. C'est aussi simple que ça. On peut toujours dire +j'aurais pu faire ceci, ou cela+, mais en fait, je lui étais inférieur. C'est tout. Il a joué chaque coup mieux que moi. Je ne pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit de beaucoup mieux. Sur mon service, il ne m'a quasiment pas laissé de point gratuit. Il lisait mon service.»

«Il a beaucoup varié ses coups et je ne l'ai jamais vu aussi bien servir. 136 mph (220 km/h)... je ne l'ai jamais vu servir aussi fort. Il a simplement été meilleur que moi dans tous les aspects du jeu: les déplacements, ses magnifiques frappes, son excellent service, tout... Perdre une finale comme ça laisse un goût amer, mais en réalité, le fait d'arriver en finale à Wimbledon et de perdre contre le meilleur joueur du tournoi c'est pour moi une forme de victoire alors que j'ai été opéré le 5 juin.»

Comment analysez-vous ce match par rapport à votre finale de l'an passé ?

«Je me sentais mieux l'an dernier. J'avais commencé par gagner le premier set 6-1. C'était sa première finale de Wimbledon, ma neuvième et c'est moi qui avais le mieux entamé le match. Puis j'avais perdu à l'issue d'un match épique et serré en cinq sets. Cette année, rien de comparable. Il n'y avait que lui. Il a dominé et mérite le titre.»

Malgré ces deux défaites d'affilée en finale et en particulier la sèche défaite cette année, allez-vous revenir à Wimbledon ?

«L'idée ne me traverse pas l'esprit que ce Wimbledon était mon dernier. Je veux vraiment jouer encore. Je n'ai aucune limite en tête. Je veux continuer de jouer tant que je me sens capable de jouer à ce haut niveau».

