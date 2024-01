Après Belinda Bencic, une autre championne met sa carrière entre parenthèses en raison d'une grossesse. La Tchèque Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, a annoncé être enceinte.

Petra Kvitova met sa carrière entre parenthèses en raison d'une grossesse KEYSTONE

«En ce premier jour de 2024, je voulais vous souhaiter une bonne année et partager cette réjouissante nouvelle: Jiri (réd: Vanek, son coach et mari) et moi allons accueillir un bébé dans notre famille cet été!», a annoncé la 17e joueuse mondiale, âgée de 33 ans, sur son compte Instagram.

«Même si mon voyage annuel en Australie et mes compétitions dans le sport que j'aime me manqueront, j'ai hâte de passer du temps à la maison pour préparer cet excitant nouveau chapitre de nos vies», a ajouté Petra Kvitova, championne de Wimbledon 2011 et 2014 et lauréate de 31 titres en simple.

ATS