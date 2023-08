Vainqueur de Stefanos Tsitsipas mercredi à l’US Open, Dominic Stricker a été surpris par les caméras en train de... pousser la chansonnette en plein match !

Dominic Stricker a trouvé le secret pour s'imposer face à un top 10 en Grand Chelem : faire un karaoké entre les jeux 🎤#USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/6GS3zbdCAq — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2023

Dominic Stricker a signé un exploit XXL mercredi à l’US Open en s’offrant le scalp de Stefanos Tsitsipas (no 7) au 2e tour (7-5 6-7 6-7 7-6 6-3). Le Suisse de 21 ans a ainsi fêté le premier succès de sa jeune carrière face à un membre du top 10 mondial.

«Je me suis senti méga, méga bien dès le début, cela aide évidemment», a-t-il reconnu après sa performance de choix. Tellement serein et à l’aise que le Bernois a été filmé lors d’un changement de côté en train de chantonner et de se trémousser sur le tube «I Wanna Dance with Somebody» de Whitney Houston.

Alors qu’il semble avoir trouvé son rythme - et l’avoir également dans la peau - à Flushing Meadows, Stricker se mesurera vendredi au Français Benjamin Bonzi (ATP 108) pour son premier 16e de finale en Grand Chelem.