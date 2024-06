Sinner et Alcaraz occupent désormais les deux premières places du classement ATP ATS

Janik Sinner est devenu lundi le premier no 1 mondial italien de l'histoire du classement ATP.

ATS

Son dauphin est l'Espagnol Carlos Alcaraz, sacré dimanche à Roland-Garros. Novak Djokovic, no 1 depuis septembre dernier, a également été dépassé par Alcaraz et se retrouve relégué au 3e rang.

Sinner (22 ans), sacré à l'Open d'Australie en janvier, compte 945 points d'avance sur l'Espagnol de 21 ans et 1165 points de plus que Djokovic. Celui-ci en reste donc pour l'heure à 428 semaines passées au sommet de la hiérarchie. Battu en finale à Paris, l'Allemand Alexander Zverev conserve la quatrième place devant les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

Côté suisse, Stan Wawrinka a gagné cinq rangs après avoir gagné un match Porte d'Auteuil face à Andy Murray. Le Vaudois de 39 ans occupe la 93e place. Le no 2 helvétique est désormais Leandro Riedi (138e), qui a dépassé Dominic Stricker (144e).

Chez les dames, la désormais quadruple championne de Roland-Garros Iga Swiatek reste plus que solidement installée en tête de la hiérarchie. La marge de la Polonaise sur le nouveau no 2, Coco Gauff, est de plus de 3700 unités. La meilleure Suissesse est Viktorija Golubic (73e), alors que Belinda Bencic est 94e.

ATS