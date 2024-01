Six Suisses seront en lice à Melbourne dans les qualifications de l’Open d’Australie qui débuteront ce lundi. Avec l’ambition de rejoindre Stan Wawrinka et Viktorija Golubic dans le tableau principal du premier tournoi du Grand Chelem de l’année dont les trois coups seront donnés le dimanche 14 janvier.

Marc-Andrea Hüsler tentera de rejoindre Stan Wawrinka dans le tableau principal. KEYSTONE

Alexander Ritschard (ATP 221), Jil Teichmann (WTA 130) et Simona Waltert (WTA 171) ouvriront le bal lundi devant respectivement le Français Clément Tabur (ATP 235), la Française Alice Robbe (WTA 224) et la Croate Petra Marninko (WTA 177). Marc-Andrea Hüsler (ATP 194), Céline Naef (WTA 142) et Lulu Sun (WTA 214) joueront pour leur part mardi.

Même en cas de défaite au premier tour, ce long voyage aux Antipodes se révèlera payant pour les ressortissants de Swiss Tennis. Le prize money accordé aux perdants du premier tour de ces qualifications est, en effet, de 31'250 dollars australiens, soit 17'800 francs.

ATS