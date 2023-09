Stan Wawrinka (38 ans) et Gaël Monfils (37 ans) se côtoient depuis de nombreuses années sur le circuit. En marge de l’US Open, les deux vétérans ont eu un échange savoureux avant un entraînement.

Même si la nouvelle génération a les dents longues, Stan Wawrinka et Gaël Monfils n’entendent pas ranger leur raquette pour le moment. Les deux hommes ont d’ailleurs réussi une tournée américaine plutôt convaincante. Des résultats qui ne feront qu’accentuer leur immense motivation.

De plus, malgré le temps qui passe, le Suisse et le Français semblent toujours autant aimer leur sport favori. Le vlog posté sur Youtube par «La Monf» en est la preuve. On y voit les deux joueurs se taquiner avant un entraînement en marge de l’US Open à New York. «On fait un set et on parie quelque chose», lance Wawrinka.

La réponse du Tricolore fuse : «T’as vu ?! Le mec me prend comme ça.» Stan ajoute alors : «Je te connais ! Quand tu arrives en retard, c’est que tu n’es pas motivé. Si je mets un pari en jeu, tu vas me détruire. Je préfère que tu me tues et qu’on fasse un bon entraînement plutôt que tu le sabordes et qu’on ne soit pas content. Allez pour un dîner à Bercy.» Conclusion de Gaël Monfils hilare : « Je suis en panique. »