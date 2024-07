La finale du simple dames de Wimbledon mettra aux prises l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7) à la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 32). Le match aura lieu samedi dès 15h00 sur le gazon londonien.

Barbora Krejcikova célèbre sa victoire. KEYSTONE

ATS

Cette rencontre opposera deux adversaires a priori pas spécialistes de la surface sur laquelle se déroule le tournoi Grand Chelem dans la capitale anglaise. Car tant Paolini – finaliste 2024 – que Krejcikova – lauréate 2021 – ont obtenu leurs meilleurs résultats sur la terre battue de Roland-Garros.

Jasmine Paolini a battu la Croate Donna Vekic (WTA 37) en trois sets, 2-6 6-4 7-6 (10/8), au terme d'un match très serré. Cet affrontement a été le plus long de l'histoire à Wimbledon pour une demi-finale dames avec 2h51. La manche décisive s'est décidée au tie-break après 1h25 de bataille et a captivé les spectateurs du centre court en raison de son incertitude.

Conte de fées

Les deux joueuses, âgées de 28 ans, sont passées par tous les états d'âme avant que Paolini n'arrive enfin à faire la décision. Mais Donna Vekic, pour sa première apparition à ce niveau en Grand Chelem, a chèrement défendu ses chances. L'Italienne, qui n'avait avant le tournoi encore jamais gagné le moindre match sur gazon, vit un véritable conte de fées à Londres.

Barbora Krejcikova a quant à elle battu la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 4) en trois manches, 3-6 6-3 6-4. La Tchèque, lauréate de Roland-Garros en 2021, disputera ainsi sa deuxième finale en Grand Chelem.

«Un grand combat» en vue

«C'est difficile à expliquer, mais je ressens une immense joie et beaucoup d'émotion. Je suis aussi très soulagée et super fière de mon jeu et de mon état d'esprit combatif», a commenté la joueuse âgée de 28 ans.

Contre Jasmine Paolini, «ce sera un grand combat. Elle a démontré aujourd'hui à quel point elle se battait, et moi c'est pareil», a commenté Krejcikova. Elle devient la cinquième Tchèque à atteindre la finale de Wimbledon dans l'ère Open (depuis 1968), après Jana Novotna, Petra Kvitova, Karolina Pliskova et Marketa Vondrousova. Seuls les Etats-Unis (neuf) ont fait mieux durant cette période.

