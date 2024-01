Novak Djokovic a lâché un set pour son entrée en lice à l'Open d'Australie. Le tenant du titre a souffert plus qu'il ne devait s'y attendre face à l'espoir de 18 ans Dino Prizmic (ATP 178), s'imposant 6-2 6-7 (5/7) 6-3 6-4 en 4h01' dans la première «night session» du tournoi.

Novak Djokovic s’est imposé à Melbourne en quatre sets. Il a tout de même concédé un set face au Croate Dino Prizmic. AP

Le no 1 mondial s'était voulu rassurant la veille devant la presse, affirmant que son poignet droit allait bien. Il n'a en tout cas pas semblé souffrir dimanche pour son premier face-à-face avec Dino Prizmic, qui n'était pas encore né lorsque Novak Djokovic avait disputé son premier Majeur en 2005 à Melbourne.

Djokovic, qui vise un 11e sacre à l'Open d'Australie et un 25e en Grand Chelem, n'a pas témoigné de toute la concentration requise dans la deuxième manche. Mené 2/6 dans le tie-break, il a pu effacer trois balles de set mais a commis la faute sur la quatrième pour offrir un set que Dino Prizmic n'espérait sans doute pas empocher.

Une réaction qui ne s’est pas faite attendre

La réaction de l'homme aux 24 titres du Grand Chelem fut immédiate. Mais Dino Prizmic n'a rien lâché pour son premier match dans le tableau final d'un Majeur. Mené 2-0 dans le troisième set, le qualifié croate a renversé la vapeur pour mener 3-2 service à suivre. Novak Djokovic a alors su élever son niveau de jeu, remportant huit jeux de suite pour faire plier son adversaire.

Sinner solide

Adversaire désigné de Nole en demi-finale, le no 4 mondial Jannik Sinner a en revanche réussi une entrée en matière solide. Venu à Melbourne sans avoir disputé de tournoi préparatoire, le finaliste du dernier Masters a maîtrisé le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 59) en trois sets (6-4 7-5 6-3) au 1er tour dimanche.

«C'était mon premier match de la saison, je me sens bien physiquement, je suis en bonne forme», a déclaré l'Italien de 22 ans, qui est le seul joueur à avoir battu Novak Djokovic entre Wimbledon et la fin de la saison 2023. Même à deux reprises, au Masters (en phase de poules) et en Coupe Davis.

Ce fut bien plus compliqué pour l'outsider Andrey Rublev (no 5), titré à Hong Kong une semaine plus tôt. Le Russe s'est difficilement imposé 7-5 6-4 3-6 4-6 7-6 (10/6) en 3h45' face au Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 78), qui a mené 5/2 dans le super tie-break avant de perdre huit des neuf derniers points du match.

